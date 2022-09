Desembargador dá 5 dias para Gerlen Diniz se defender de crime eleitoral

O Desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE), Laudivon Nogueira, acatou pedido de liminar sobre o suposto crime eleitoral praticado pelo deputado estadual Gerlen Diniz, Progressistas, que pediu voto na Tribuna da Assembleia do Tribunal Regional Eleitoral no último dia 13.

O Desembargador, em decisão publicada no final da tarde desta terça-feira, 27, considerou que o pedido de voto de Gerlen na tribuna da Aleac desvirtuou do enfoque público, tornando-se no mínimo irregular. Por isso, Laudivon deu um.prazo de 5 dias para que Gerlen Diniz se explique sobre o suposto crime eleitoral

Já em relação a liminar, o Desembargador determinou que seja retirada de todas as mídias sociais o discurso onde o deputado pede votos durante sessão da Aleac.

Vale ressaltar que a decisão do Desembargador se refere apenas ao pedido liminar e que a ação sobre o suposto crime continua o seu desenrolar na justiça eleitoral.