Apoiando Lula, Marina Silva descarta PT do Acre e pede voto para Nilson Euclides

A ex-senadora Marina Silva (Rede) enviou para o candidato ao governo do Acre, professor Nilson Euclides (PSOL), um vídeo em apoio a sua candidatura. A posição da ex-ministra do Meio Ambiente, que concorre ao cargo de deputada federal por São Paulo, vai de encontro à sua escolha para presidência do país, que foi pelo PT, com o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, mas que no Acre acaba descartando seus ex-companheiros de partido, como Jorge Viana, candidato ao governo pelo PT acreano.

A decisão foi divulgada nesta segunda-feira, 26, nas redes sociais do postulante ao governo do Acre. “[Ele] tem compromisso em combater as desigualdades”, declarou. Ao falar sobre Euclides, a líder política destacou que o momento das eleições é crucial para mudar o caminho de retrocessos que o Brasil trilhou nos últimos quatro anos com Jair Bolsonaro.

“Esse é o momento decisivo na história do nosso País e, principalmente, do meu querido Acre. Cada pessoa fará uma escolha e é fundamental que ela seja feita com base em quem tem compromisso de combater as desigualdades, em um País onde 33 milhões de pessoas estão vivendo com menos de R$ 1,50 por dia, proteger as nossas riquezas naturais e, ao mesmo tempo, gerar emprego, renda e melhoria das condições de vida da nossa população. Por isso, no dia 2 de outubro vote Nilson Euclides, 50”, disse Marina.

Nilson Euclides se disse honrado com o apoio da ex-senadora. Ele lembrou que a acreana é uma das figuras políticas mais respeitadas no mundo pela atuação em defesa do meio ambiente, o desenvolvimento social em benefício dos mais pobres e a geração de riquezas a partir de novos modelos que não destruam as florestas. “Estou muito contente e feliz, porque o nosso compromisso não é apenas com a eleição, mas com o projeto de desenvolvimento, de progresso, e de construir um Acre mais justo, solidário e democrático. Esse apoio, sem dúvida, fará muita diferença nessa reta final”, declarou Euclides.