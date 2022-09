Petecão se reúne com lideranças evangélicas e propõe parcerias para população de baixa renda

O senador licenciado e candidato ao governo do Acre pelo União Brasil, Marcio Bittar, participou na manhã deste sábado (24) de uma reunião política com pastores, entre os quais Antônio José, candidato a deputado federal. No encontro estava ainda o candidato a deputado estadual Josemir Anute. Na noite anterior Bittar esteve na Vila do V, em Porto Acre, para prestigiar encontro realizado pelo também postulante a uma cadeira na Assembleia Legislativa, professor Luan Luz.

Em ambos os encontros, Bittar lembrou a importância, para o Acre, da reeleição do atual presidente da República. “Bolsonaro já fez muito pelo Estado nestes quatro anos, e vai fazer muito mais no próximo mandato”, disse ele.

Aos pastores e fiéis presentes na reunião deste sábado, ele lembrou que Bolsonaro é contra o aborto e a descriminalização das drogas, duas pautas defendidas pelo principal adversário político do presidente nas eleições deste ano.

“Bolsonaro é a favor da vida, e já provou que reconhece a maior votação que o Acre, proporcionalmente, lhe deu na eleição de 2018. Nós vamos repetir esse feito, e é por isso que peço votos para ele por onde tenho passado”, disse Bittar.

O senador licenciado lembrou ainda que, durante a pandemia, foi Bolsonaro quem providenciou 1,5 milhão de doses de vacina para os acreanos e os respiradores que salvaram centenas de vidas.

Entre os feitos do presidente em prol dos acreanos, Bittar elencou ainda importantes obras de infraestrutura na capital e no interior do Estado, a exemplo dos viadutos a serem construídos em Rio Branco, o anel viário de Brasileia e Epitaciolândia e a pavimentação da Estrada da Variante, em Xapuri.

“Foi com o apoio do Bolsonaro que consegui, como relator do orçamento, enviar mais de 1 bilhão de reais para todas as prefeituras e para o governo do Estado”, concluiu Marcio Bittar.