Pane elétrica causa incêndio e destrói totalmente veículo na Amadeo Barbosa

Um pane elétrica no veículo ocasionou um incêndio e destruiu totalmente o veículo de um funcionário público do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na noite deste sábado (24), na Avenida Amadeo Barbosa, no bairro 6 de Agosto, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações do motorista, por volta das 19h ele saiu do plantão na Sede do SAMU, pegou seu carro modelo Corsa, cor preta, placa MZV-5777 e se deslocou até Rodoviária Internacional de Rio Branco, na volta pela Avenida Amadeo Barbosa, o carro começou a fumaçar e logo em seguida incendiou.

O motorista chegou a usar o seu extintor de incêndio que estava no carro mas não funcionou. Populares que passavam pelo local também tentaram ajudar com os extintores dos seus veículos porém também não conseguiram apagar as chamas que se alastrou rapidamente por todo carro. O funcionário do SAMU não conseguiu se quer tirar a carteira, celular e a farda que se encontrava no interior do carro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegaram ao local o carro já estava totalmente consumido pelo fogo, que foi apagado.

O veículo foi removido por um guincho.