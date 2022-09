Festival do Coco de Mâncio Lima é sucesso de público

O Festival do Coco de Mâncio Lima é um sucesso e neste sábado, 24, sobem ao palco, o grupo Pagode Maior, Theo Linns, Kaluzinho do Piseiro,Erick Leite, Aderban Silva e Klisman Barros e a festa seguirá pela madrugada.

Há também o Festival Gastronômico com pratos feitos a partir do coco.

Na abertura, na sexta-feira, 23, escolha da musa, mister e mister simpatia foi a maior atração da noite. O Mister do evento é Pedro Henrique Rodrigues, de 21 anos e a musa do Festival do coco é Isabele Almeida de Sousa, de 22 anos. E o estudante de 18 anos, Fernando Soares, que tem síndrome de down foi eleito o Mister simpatia.

Os campeões ganharam R$ 1 mil e prêmios em roupas e acessórios de beleza.

Além da escolha dos mais belos, a noite de abertura do Festival do Coco contou com apresentações dos indígenas da etnia Puyanawa, do Dj Alemão e Forró do Safadão, Baixinho do Forró e Geinison Rocha.

“É com muita alegria que a maior feira de Mâncio Lima está de volta, o Festival do Coco, que este ano está maior e com mais novidades do que nos anos anteriores. Estamos fazendo deste festival cada vez mais um espaço de entretenimento, comércio e troca de conhecimento para nossos expositores, não tenho dúvida do seu sucesso ao final desses três dias”, disse o prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima.

No domingo, 25, o show será do cantor Marcynho de Sensação.