PF e GAECO cumprem mandado de prisão contra empresário de publicidade por fraude

Para manter um ambiente de celebração, com segurança e evitar excessos e atos de violência, a organização da 15° Parada do Orgulho LGBT divulgou nesta quinta-feira, 22, uma cartilha com recomendações sobre o que é legal e o que não é, no evento.

A festividade deve acontecer no próximo domingo, 25, com concentração as 15h,na Praça do Skate Parque (Parque da Maternidade) e tem na programação show na Concha Acústica com a cantora Sandra Melo e banda.

Atentado ao pudor, brigas ou agressões, bebida e direção são uma das regras que não serão permitidas. O respeito a todos os participantes, a manifestação de amor e carinho e a luta no enfrentamento da discriminação, são destacados sobre o que pode durante a festa.

“A organização do evento lança já há 4 anos a cartilha sobre o que é legal e o que não é, para garantir os meios de segurança na manifestação e celebração da Parada, além disso, vamos ter o apoio do SAMU, da Polícia Militar e Civil, do Detran, RBtrans e do Corpo de Bombeiros, para que o evento saia dentro da normalidade, garantindo que a população possa se divertir com segurança”, disse o secretário Geral da Associação de Homossexuais do Acre (AHAC), Germano Marino.

O “Show da Diversidade” contará ainda com a atração nacional, DJ Nanda Machado. O evento tem apoio do Governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour, além da prefeitura Municipal de Rio Branco, através da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil, do Centro de Atendimento às Vítimas de Violência (CAV/MPAC) e do Fórum de ONGS LGBT do Acre, patrocínio Recanto Food&Beer.