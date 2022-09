O Acre no Ranking de Competitividade dos Estados

O Centro de Liderança Pública (CLP) divulgou no dia 13/9 a 11ª edição do Ranking de Competitividade dos Estados 2022. A partir de dados oficiais os Estados são avaliados em 86 indicadores, distribuídos em 10 pilares: Infraestrutura, Sustentabilidade Social, Segurança Pública, Educação, Solidez Fiscal, Eficiência da Máquina Pública, Capital Humano, Sustentabilidade Ambiental, Potencial de Mercado e Inovação. As notas variam de zero a cem para cada pilar. Para ter acesso ao relatório completo acesse o seguinte endereço: https://www.rankingdecompetitividade.org.br/estados.

O Acre subiu 2 posições no ranking, saindo da 26ª posição, em 2021, para a 24ª, em 2022. O Estado ficou à frente do Piauí, do Maranhão e do Amapá. Nosso objetivo hoje é iniciar a apresentação dos os cinco primeiros indicadores: infraestrutura, sustentabilidade social, segurança pública, educação, solidez fiscal. Na próxima semana faremos a avaliação dos 5 pilares restantes.

Em Infraestrutura o Acre permaneceu na penúltima posição perdendo somente para o Amazonas.

Infraestrutura Nota: 14,4 Posição: 26º Não houve mudanças em relação à edição de 2021

Por conta do atual nível de carência de infraestrutura dos estados, bem como por sua importância decisiva para a competitividade, este pilar apresenta o segundo maior peso entre os 10 pilares que compõem o Ranking de Competitividade dos Estados (12,5% do cômputo geral).

Os seguintes indicadores são avaliados pela CLP: Acessibilidade do serviço de telecomunicações, qualidade do serviço de telecomunicações, custo de combustíveis, custo de saneamento básico, disponibilidade de voos diretos, acesso à energia, custo da energia elétrica, qualidade da energia elétrica, qualidade das rodovias e backhaul de fibra óptica.

De 2021 a 2022 o Acre perdeu uma posição na acessibilidade do serviço de telecomunicações ficando na 21ª posição. Perdeu também uma posição na qualidade das rodovias, figurando na última posição. Perdeu também duas posições no backhaul de fibra óptica, ficando na 17ª posição.

Sustentabilidade Social: A redução da mortalidade materna foi o destaque do Acre

Sustentabilidade Social Nota: 12,5 Posição: 24º ↑ Subiu uma posição em relação à edição de 2021

O pilar da Sustentabilidade Social é, em boa medida, uma síntese do princípio orientador do Ranking de Competitividade dos Estados como um todo. É um dos três pilares com maior peso no cômputo geral do ranking (12,0%), juntamente com os de Segurança Pública e Infraestrutura. O indicador avalia uma combinação de ações governamentais que permitem o acesso aos direitos fundamentais e sociais para o conjunto da população.

Os destaques do Acre foram o crescimento de uma posição na formalidade do mercado de trabalho (14ª posição), o aumento de 4 posições na inserção econômica dos jovens (24ª posição) e o crescimento de 15 posições na mortalidade materna ocupando a terceira posição.

Segurança Pública: Acre é o sétimo melhor

Segurança Pública Nota: 63,2 Posição: 7º ↑ Subiu 3 posições em relação à edição de 2021

Para o CLP, a segurança pública é o serviço público que melhor expressa o funcionamento das instituições do Estado, visto que a construção da ordem e a proteção aos direitos individuais ao longo de toda história se mostraram essenciais para a construção de um ordenamento virtuoso para o desenvolvimento.

Os destaque do Acre na segurança pública foi a melhoria de uma posição em morte a esclarecer (5ª posição). Depois a melhoria de 4 posições na morbidade no trânsito (18ª posição) e o crescimento de 7 posições em segurança pessoal (12ª posição), verificando-se uma redução da chamada Taxa de Mortes Violentas Intencionais – MVI.

Educação: As melhorias no atendimento do ensino infantil foi destaque do Acre

Educação Nota: 42,4 Posição: 21º ↑ Subiu uma posição em relação à edição de 2021

Conforme o CLP as graves deficiências na educação do País, juntamente com a crônica deficiência de infraestrutura, estão indubitavelmente entre os principais desafios para a melhora da competitividade nacional, minando tanto o potencial de desenvolvimento econômico quanto social.

Os temas investigados são, a existência de avaliação da educação feita pelo estado, IDEB. ENEM, índice de oportunidade da educação, taxa de frequência líquida do ensino fundamental, taxa de frequência líquida do ensino médio e taxa de atendimento do ensino infantil.

Os destaques no Acre foram: as melhorias na taxa de frequência líquida do ensino fundamental, que cresceu duas posições, ficando na 24ª posição e, principalmente, na expressiva melhoria na taxa de atendimento do ensino infantil que subiu 10 posições no ranking fazendo do Acre o 13º colocado nesse quesito.

Solidez Fiscal: Gasto com pessoal fez o Acre perde três posições no quesito

Solidez fiscal Nota: 54,4 Posição: 21º ↓ Queda de uma posição em relação à Edição de 2021

Um governo sem credibilidade fiscal e financeira promove retração dos investimentos e dos negócios privados, ocasionando queda na produção de produtos e serviços, além contribuir para o aumento da inflação e do desemprego, assim interpreta do CLP.

Para o Centro, para capturar o grau de solidez fiscal dos Estados, foram utilizados indicadores que levam em conta dimensões distintas, mas inter-relacionadas, de sustentabilidade fiscal. São eles: Taxa de Investimentos, regra de ouro, solvência fiscal, sucesso do planejamento orçamentário, dependência fiscal, resultado primário, gasto com pessoal, índice de liquidez e poupança corrente.

Os indicadores que contribuíram para aqueda na solidez fiscal do Acre foram: o gasto com pessoal que perdeu 3 posições, ficando no 25º do ranking e queda na poupança corrente, também 3 posições, ocupando a 21ª posição nesse quesito.

Voltaremos ao tema na próxima semana faremos as observações sobre eficiência da máquina pública, capital humano, sustentabilidade ambiental, potencial de mercado e inovação.

Orlando Sabino escreve às quintas-feiras no ac24 horas