Funcionários da educação e saúde denunciam atraso e falta de salários em Rodrigues Alves

Em Rio Branco já está marcada para o dia 29 de setembro, próxima semana, a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal. Mas em Cruzeiro do Sul, não há ainda movimentação neste sentido.

O atual presidente, vereador Franciney Melo, do PP, diz que a eleição vai ser realizada antes do encerramento dos trabalhos legislativos do ano, mas não sabe ainda o mês e o dia da votação dos vereadores para eleger o presidente e demais membros da Mesa.

Melo, que é já foi do Partido dos Trabalhadores (PT) e agora é do PP, do governador Gladson Cameli e do prefeito Zequinha Lima, diz que é candidato à reeleição. Ele conta que por enquanto, não sabe como vai compor com os demais partidos para montar a chapa com vice presidente e secretários da Mesa. Franciney também não tem conhecimento ainda sobre o apoio do prefeito Zequinha Lima para sua reeleição.

“Não teve nenhuma conversa sobre esse apoio do prefeito ainda. Sobre a composição dos cargos, ainda não conversamos com os partidos para saber sobre esse posicionamento dos integrantes da mesa diretora”, relata.

Mesmo se tratando da cidade natal do governador Gladson Cameli e do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Nicolau Júnior, ambos candidatos a reeleição, o presidente da Câmara Municipal acredita que o resultado do pleito de 2 de outubro não vai influenciar a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul.

“Acredito que não pois é uma eleição independente e que diz respeito exclusivamente ao poder municipal”, pontuou. Por enquanto, não há informações sobre a existência de outro vereador que vá disputar a presidência com Franciney.