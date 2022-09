Prefeitura de Rio Branco convoca 22 aprovados no processo seletivo da educação

A mais colorida das estações do ano chegará nesta quinta-feira (22) por volta das 20h04 no horário do Acre e termina no dia 21 de dezembro às 18h48. Climatologicamente, é um período de transição entre as estações seca e chuvosa no setor central do Brasil.

De acordo a previsão climática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os meses de outubro a dezembro indicam predomínio de chuvas acima da média climatológica em grande parte das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste.

Segundo o Inmet, os primeiros episódios da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) poderão ocorrer durante a primavera, com chuvas no Sudeste, Centro-Oeste, no estado do Acre e em Rondônia.

A previsão climática para os meses de outubro a dezembro indica predomínio de chuvas acima da média climatológica em grande parte da Região Norte, principalmente no Amapá, devido à atuação do fenômeno La Niña e ao padrão de águas mais aquecidas próximo à costa.

No sul do Pará e sudoeste do Amazonas, a previsão é de chuvas ligeiramente abaixo da média durante o trimestre.

Segundo estado com mais registro de queimadas nos últimos dois dias, atrás apenas do Pará, o Acre torce para que as chuvas efetivas ocorram mais cedo para fugir da situação crítica em que se encontra no momento com relação à seca.

Até esta terça-feira (20), o estado acreano registrou 8.436 focos de queimadas, quantidade 24% maior que os 6.798 detectados no mesmo período do ano passado, de acordo com os dados divulgados diariamente pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

A expectativa pelas chuvas é a mesma quando analisados os dados para toda a Amazônia, que na tabela comparativa de biomas do Inpe registra em 2022 um índice de queimadas 52% maior do que no mesmo período do ano passado – 78.159 contra 51.367 focos de calor detectados entre 1º de janeiro e 20 de setembro.