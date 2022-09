Alan Rick recebe ex-Flamengo no aeroporto de Rio Branco

O juiz Érik da Fonseca Farhat, titular da 4 ° Zona Eleitoral, que inclui os 5 municípios do Vale do Juruá, disse que o novo horário de votação no Acre, que será das 6 às 15 horas, não deverá ser um problema para as eleições deste ano na região, nem mesmo para quem mora fora das cidades.

O magistrado explica que o Tribunal Regional Eleitoral garante a presença de urnas e equipes em locais de difícil acesso. Além disso, de acordo com ele, é hábito da população que mora em áreas rurais e ribeirinhas, chegar à cidade antes do dia da eleição.

“O novo horário exige uma preparação prévia do eleitor, mas de acordo com a análise prévia da mudança, muitas pessoas estão habituadas a chegarem na cidade um dia ou dias antes para votar. E as sessões em lugares de difícil acesso facilitam o voto. Estamos nos preparativos para que esteja tudo certo no processo e no dia da eleição”, pontua o juiz.

Os 5 municípios do Vale do Juruá compõem a 4° Zona Eleitoral têm 103.626 eleitores. Em Cruzeiro do Sul, são 59.505 eleitores. Em Mâncio Lima são 13.786. Já em Marechal Thaumaturgo são 11.337. Em Porto Walter vão votar 7.214 pessoas em em Rodrigues Alves serão 11.784.

No Vale Juruá, a logística de transporte das urnas eletrônicas e equipes de trabalho com presidentes e mesários, para os locais de votação, requer uma logística diferenciada com o uso de carros, aviões, helicópteros e barcos.

São 58 locais de zona rural e de difícil acesso, sendo que em 9 deles só é possível chegar de barco e avião e em 6 lugares, os equipamentos e a equipe serão levados em helicóptero. Os mesários que vão atuar nos 5 municípios da Regional já foram treinados.