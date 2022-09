O fenômeno Gladson!

Mais uma pesquisa Ipec demonstra que o governador Gladson Cameli (PP) pode vencer as eleições já no primeiro turno. Ele tem 54%, Jorge Viana 25%, Mara Rocha 6% e Petecão 5% (os demais logo mais abaixo). Os adversários não entendem e não aceitam os números como se todos os institutos de pesquisas estivessem combinados para conspirar contra eles. Não, não estão!

Se, de fato, todas as pesquisas acertarem na previsibilidade, Gladson Cameli será um fenômeno que foge à compreensão lógica do processo de governar e eleitoral. Cameli está descolado de todo o ônus negativo (uma redundância necessária) do seu governo. A oposição bate, bate e bate, mas é como se diz no jargão popular: É como massa de bolo, quanto mais bate mais cresce.

Rompeu com todos os aliados que estavam com ele nas eleições de 2018 sem exceção. Faz política partidária ao seu modo, ou seja, sem modo algum. Sem a organização que assegurou a FPA a permanecer no governo por 20 anos. Não revida ataques da imprensa, muito menos dos adversários. Não é um bolsonarista radical. Foi muito bem na pandemia deixando uma memória afetiva de quem é governador, mas cheio de falhas e defeitos. Gladson dialoga emocionalmente com as pessoas. Suas danças não são “dancinhas”, são palavras, conversas de estímulo em tempos de tanta aflição.

“Só os troncos abatidos e os cadáveres inertes rolam pela correnteza. Mas tudo o que está vivo reage, e nada, e vem à tona”. (Plínio Salgado).

. Quais as chances de Ney Amorim (Podemos) e Márcia Bittar (PL) de alcançarem o deputado federal Alan Rick (União Brasil) e embolar o jogo?

. Pergunta difícil com uma resposta mais difícil ainda!

. Faltam apenas 11 dias para todos saberem.

. Para presidente, segundo as pesquisas, Lula chega na frente do presidente Jair Bolsonaro.

. Sei não, tem algo de podre no reino da Dinamarca!

. Do William…

. Alguns pastores de igrejas menores estão proibindo fazer política na igreja; levar candidato ao púlpito nem em sonho.

. É uma reação lógica para não perder o rebanho.

. Púlpito não é lugar de candidatos, mas de pastores, evangelistas, profetas, doutores…

. Candidatos a deputado estadual bem votados no PP, PDT e Republicanos ficarão de fora.

. É que os outros partidos também vão eleger os seus.

. MDB e PT como se conhecia vão desaparecer nesse processo eleitoral.

. E se..

. Dei pra lá!

. Bom dia!