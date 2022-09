Apoiadores de Flaviano se encontram com Jenilson na Capital

A “Coligação Avançar para Fazer Mais”, encabeçada pelo candidato à reeleição, governador Gladson Cameli, a vice senadora Mailza Gomes, ambos do Progressistas e o candidato ao senado da República, Ney Amorim (Podemos) realizaram uma grande caminhada pelas ruas do município do Bujari, no interior do Acre nesta segunda-feira, 19.

Gladson chegou pela tarde e ao lado do prefeito da região, Padeiro (PDT), cumprimentou moradores, apoiadores e foi recepcionado com festa pela sua militância no município.

Em seu discurso, Cameli resolveu dizer que vem fazendo uma campanha limpa e sem criticar seus adversários políticos, contudo, prometeu ser reeleito para dar continuidade ao governo. “Venho dedicando meu tempo em busca de cumprir meu plano de governo, se ainda não fiz, foi porque eu não pude. Eu me dedico para fazer o que sei fazer de melhor que é cuidar da vida das pessoas”, comentou.

Além disso, Gladson fez críticas às gestões do PT e afirmou que passou seu pouco tempo de governo recuperando os problemas deixados ao longo dos 20 anos. “Eu só tive um ano e seis meses para governar”.

Em determinado momento do seu discurso, o candidato prometeu que em 2023, caso reeleito, todas as escolas do Estado estarão servindo merenda de qualidade, além de garantir que pretende duplicar a estrada do Bujari até o aeroporto de Rio Branco.