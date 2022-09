Gladson, Ney e Mailza realizam grande caminhada com militantes em Bujari

Fotos: Sérgio Vale

No fim da tarde desta sexta-feira, 16, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), desembargador Francisco Djalma, empossou o Desembargador Laudivon de Oliveira, foi empossado como Membro efetivo, Vice-Presidente e Corregedor Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE), em sessão solene no Plenário da instituição.

Em cerimônia, Laudivon – que assume o cargo pelo biênio 2022/2024, no lugar do também do desembargador, Luiz Camolez, prestou o juramento de posse perante as autoridades presentes na solenidade – dentre eles, o excelentíssimo governador do Acre, Gladson Cameli, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom – ambos do Progressistas.

Após a leitura do termo de posse, a saudação ao novo integrante da Corte Eleitoral ficou por conta da juíza Maha Kouzi Manasfi e Manasfi, que fez um breve histórico da vida profissional do desembargador empossado, desejando-lhe boas-vindas ao tribunal e contando suas histórias ao longo da vida.

Em seu pronunciamento, Laudivon contou que é uma honra assumir o cargo no TRE-AC e defendeu o sistema democrático brasileiro. Segundo ele, a urna é segura há mais de 26 anos. “O sistema eleitoral utiliza o que há de melhor. Ela é sempre auditada com segurança. Eu jamais identifiquei qualquer fato que possa colocar em cheque o sistema”, declarou.

O desembargador também fez uma ampla defesa da liberdade de expressão – no caso, a imprensa para o bem da sociedade.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), desembargador Francisco Djalma, parabenizou a escolha de Laudivon para o cargo. De acordo com o Djalma, o desembargador vai desenvolver um papel fundamental na condução do processo eleitoral deste ano no Acre. “O desembargador Laudivon certamente vai cumprimentar o trabalho de Camolez”, comentou.

Em seu discurso, Gladson Cameli fez elogios ao trabalho de Laudivon em sua carreira jurídica e lhe desejou sucesso na condução do cargo.

A presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJ-AC), desembargadora Waldirene Cordeiro, relembrou os importantes trabalhos prestados em várias cidades no Acre – como em Xapuri, Cruzeiro do Sul e Rio Branco.