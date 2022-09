Fundhacre inicia segunda etapa de exames pré-operatórios para Mutirão de Cirurgias

Uma colisão entre duas motocicletas deixou uma pessoa ferida e o entregador Orleir dos Santos Lima, de 49 anos, morto na tarde desta segunda-feira, 19, na BR-364, próximo a ponte no bairro Distrito Industrial, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, Orleir trafegava em uma motocicleta Titan, de cor prata, placa QLY-2A55 no sentido centro-bairro quando reduziu a velocidade para tentar passar na valeta de escoar água e seguir na pista contraria, quando um outro motociclista que não foi identificado que trafegava também no mesmo sentido em uma moto CB500, de cor vermelha, placa QWN-1B82, colidiu violentamente na traseira da moto de Orleir. Com o impacto, Orleir foi arremessado dentro da valeta que divide as duas pistas, sofreu diversas fraturas e traumatismo crânio encefálico. Já o motociclista da CB500 foi arremessado e caiu no asfalto, com fratura no braço esquerdo.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Orleir que já se encontrava sem vida. Foi prestado os primeiros atendimentos ao outro motociclista e ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito, para os trabalhos de perícia. O corpo de Orleir foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. As motos foram retiradas da BR-364 e entregue a familiares em seguida a pista foi liberada.