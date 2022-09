Fotógrafa acreana cria petição contra partos cesarianos desrespeitosos no Estado 

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, se reuniu nesta segunda-feira (19) com sua homóloga, Dina Boluarte, em Lima, capital do Peru, onde cumpre agenda oficial até quarta-feira (21). Boluarte está no exercício da presidência peruana enquanto o titular, Pedro Castillo, participa da 77ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York (EUA).

A viagem de Mourão prevê, além do encontro bilateral, a participação em um seminário sobre comércio exterior entre os dois países, jantar com o embaixador do Brasil no país andino e uma visita às instalações da feira Expoalimentária, a maior feira de alimentos e bebidas da América Latina, que conta com participação de expositores brasileiros.

De acordo com a legislação, candidatos não podem assumir o posto de presidente da República nos seis meses anteriores ao pleito. Hamilton Mourão disputa uma vaga no Senado, pelo Rio Grande do Sul. Por causa disso, ele viajou para fora do país para não precisar assumir à Presidência da República, que no momento está sendo exercida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Quem também está em viagem oficial é o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que é o segundo na linha sucessória. Ele acompanha a comitiva do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia da ONU, em Nova York. Lira disputa a reeleição ao cargo de deputado federal e também poderia ter a candidatura questionada se assumisse interinamente a Presidência.