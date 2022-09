A candidata do Lula

Se Márcia Bittar é a candidata preferida do presidente Jair Bolsonaro (PL), a petista Nazaré Araújo é a do ex-presidente Lula. Além de mulheres, elas têm algo em comum: Que o prestígio e a influência dos dois as ajudem a conquistar a única vaga para o Senado. Nazaré é procuradora do estado e foi vice-governadora de 2015 a 2018.

Na pesquisa Travessia/ac24horas, Bolsonaro tem 50% da preferência do eleitorado e Lula 35%, o que seria suficiente para uma das duas vencer. Acontece que a conta não é tão simples assim. A transferência de votos é um fenômeno raro na política. Muito embora pareça que não, mas é. Nazaré Araújo concorre com os candidatos Jenilson Leite (PSB), Sanderson Moura (P-Sol) e Dimas Sandas (AGIR), que se intitulam de esquerda.

Márcia Bittar, no campo conservador, tem nos calcanhares o deputado federal Alan Rick (União Brasil), que também se rotula como candidato bolsonarista. Na verdade, Alan integra a base de apoio do presidente Bolsonaro. Márcia disputa com ele os votos do capitão no Acre. Faltando 13 dias para as eleições, Rick lidera as pesquisas. Porém, Márcia vem crescendo muito.

Nazaré saiu do zero e já alcançou boas posições também. A candidata petista acredita que os votos de Jorge Viana/Marcus Alexandre e Lula migram para ela nessa reta final. Em breve todos saberão.

“Foi uma traição ao povo brasileiro a Proclamação da República”. (Plínio Salgado Filho)

. Com apenas 13 dias para as eleições, dificilmente se muda alguma coisa na eleição majoritária;

. Só um fato muito grave para fazer eleitores se movimentarem de um lado para o outro.

. Porém, para deputado federal e deputado estadual a verdadeira corrida começa a partir de agora.

. É nesse momento também que as cidades se transformam em verdadeiros mercados quando votos são vendidos e comprados.

. O abuso de poder e o uso da máquina pública por parte de prefeituras do interior é escandaloso.

. Depois da eleição a enxurrada de demissões, a rescisão de contratos de obras fuleiras e fictícias se acabam.

. Todo mundo no olho da rua!

. Tem eleitor esperto que vende o voto para até quatro candidatos ou mais.

. É uma festa só!

. A ex-prefeita Leila Galvão faz uma campanha leve e solta; sem agressões ou baixarias na região do Vale do Acre.

. Deverá vir com excelente votação da região de Brasiléia.

. Outro que “bombou” além do esperado foi o ex-deputado Eber Machado no lançamento de sua candidatura em Rio Branco;

. Mais de mil pessoas compareceram ao evento, fazendo a dobradinha perfeita com Keiliane Cordeiro, candidata a deputada federal.

. Hoje tem pesquisa Ipec, Rede Amazônia de Televisão, para governo e Senado.

. Faltando apenas 13 dias para a eleição, tirar o deputado federal Alan Rick (União Brasil) do primeiro lugar nas pesquisas será uma tarefa difícil para Márcia Bittar (PL) e Ney Amorim (Podemos).

. Porém, eleição será sempre eleição e cheia de surpresas; Alan é o favorito no jogo.

. Bom dia!