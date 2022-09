Suzy Brasil é atração na 15ª Semana Acreana da Diversidade que inicia na próxima terça

Quem busca opções de lazer e entretenimento neste final de semana em Rio Branco, tem à disposição diversas celebrações que movimentam os espaços públicos e privados da cidade.

O ac24horas separou as melhores atrações para se divertir com segurança. Acompanhe.

– Espetáculo de dança ‘Renascer’

As apresentações do espetáculo de dança Renascer, do coreógrafo Henrique Queiroz, continua neste fim de semana, na Usina de Arte João Donato.

Com assuntos voltados a saúde mental, o evento é financiada por meio do Edital do Fundo Municipal de Cultura da Fundação Garibaldi Brasil (FGB) e será realizada durante os dias 16 a 18, de sexta a domingo, a partir das 19h30.

– Especial Mamonas Assassinas

No Studio Beer tem Especial Mamonas Assassinas, nesta sexta-feira, 16, a partir das 21h, com a Banda Unicomics. Pré-show com a cantora Bárbara Maia e Mateus Araújo.

– Classic Rock

Nesta sexta-feira, 16, tem Classic Rock no A Confraria Gastrobar. A Banda Machine Blues faz o som da noite, a partir das 21h30.

– Recanto Food&Beer

O Recanto Food&Beer, bar e restaurante na Estrada Dias Martins, preparou três noites especiais para aproveitar bem o fim de semana. Agora com novo horário, das 16h às 03h.

“La Noche Latina” acontece nesta sexta-feira, 16, com os DJs Nareza e Gabs e rodadas de tequila grátis. No sábado, 17, os DJs Neto Barcelar e Roá animam a galera com o “Funk in Rio Branco”, com 100 litros de gummy Free. E fechando a semana, no domingo, 18, rola a “Pisadinha”, com os cantores Jackson e Gabriel e a DJ Nareza.

– 5º Cine Infâncias e Juventudes

Com apoio da Universidade Federal do Acre (UFAC), neste sábado, 17, acontece a 5° edição do Cine Infâncias e Juventudes nas Telas Latino-Americanas, com a apresentado filme guatemalteco, que foi indicado ao Oscar, “Ixcanul”, às 14h30, com entrada gratuita, no Cine Teatro Recreio, localizado na Gameleira, centro de Rio Branco.

– Oficina de Teatro para atores e não atores

O Teatro Candeeiro convida todos os maiores de 16 anos para participar da nossa oficina de teatro para atores e não atores, neste domingo, 18, das 09 às 17h, na Usina de Arte João Donato.

A iniciativa será ofertada por Hysnaip Moura, estudante da Escola de Artes Dramáticas em São Paulo e um dos co-fundadores do Teatro Candeeiro.

Para participar é preciso preencher o Formulário de inscrição no link https://forms.gle/aLM89nk4SsXRY71s5