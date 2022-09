Bittar lamenta que atual governo não tenha ‘equipe capacitada’

O senador licenciado e candidato ao governo do Acre pelo União Brasil, Marcio Bittar, concedeu duas entrevistas nesta sexta-feira (16). Pela manhã, ele foi entrevistado pelo site agazeta.net. E no começo da tarde participou do programa Jornal das 12, da Rádio Cidade. Em ambas as ocasiões, Bittar lamentou a falta de capacidade técnica do atual governo para captar recursos por meio de projetos e os recorrentes atrasos nos processos de licitação de obras.

Questionado sobre o que fazer pelo Rio Acre, por exemplo, Marcio Bittar lembrou que é o único político do Estado a ter um projeto para conter as cheias e remediar as secas no manancial. É de sua autoria a proposta de criação de barragens e comportas para reter o excesso de água no inverno, impedindo as enchentes, e liberação dessa água no verão, amenizando os efeitos da estiagem.

“Consegui, no primeiro ano do meu mandato no Senado, 5 milhões e meio de reais para a realização do estudo que poria fim ao drama da enchente e das secas, mas o atual governo não conseguiu, sequer, apresentar um projeto para captar esse recurso”, contou. “Caso eu vença a eleição, terei um núcleo no meu governo formado pelos melhores técnicos nas mais diversas áreas”, completou.

Segundo o candidato do União Brasil, o atual governo também tem dificuldade para realizar licitações de obras importantes. Para ele, os processos licitatórios têm demorado mais do que o normal.

“Precisamos ter um governo ágil, enxuto, capaz de captar recursos em Brasília e destravar a economia”, afirmou.

Reunião no Bujari

Na noite de ontem, quinta-feira (15), Bittar participou de um encontro com um grupo de mães de crianças autistas residentes no Bujari. Elas pertencem à Associação dos Autistas do município, e pediram que Bittar, como senador da República, consiga uma emenda para a construção de um centro especializado no tratamento de crianças com essa condição.

O senador licenciado se comprometeu alocar o recurso necessário à construção da obra. Mas foi além, ao se oferecer para intermediar, junto à bancada federal acreana e ao governo do Estado, a destinação perene de um percentual das emendas para o custeio de iniciativas semelhantes.

Segundo relato das mães, cerca de 99% delas cuidam dos filhos autistas sozinhas.

“Os pais, quando descobrem o problema, costumam fugir à responsabilidade”, afirmou a presidente da associação, Maria Valente.