Acreanos dominam campeonatos de Xadrez e ganham 4 títulos de mestres nacional

O Acre reuniu na última semana quase 60 enxadristas da Amazônia no 1° Torneio Pan-Amazônico de Xadrez e no 1° Campeonato Brasileiro de Xadrez das Forças Armadas e de Segurança Pública, no auditório da sede da Superintendência da Polícia Federal, em Rio Branco.

O evento que teve a participação de jogadores de vários estados do país, contou ainda com a presença do representante da Bolívia, Raikonen Torrico, que foi destaque entre os menores de 14 anos.

Os Acreanos dominaram as competições e conquistaram a maioria dos títulos de Mestre Nacional que estavam em disputa, somando quatro vitórias.

Ismael Carlos do Nascimento, integrante do Corpo de Bombeiros do Acre, conquistou o segundo lugar no Campeonato Brasileiro das Forças de Segurança, já o título de melhor jogador entre os que tem pontuação internacional U1600, ficou com o anfitrião da festa, Flávio Avelar, delegado da Polícia Federal no Acre.

No Pan-Amazônico, o vencedor foi o médico cubano que reside no Acre desde 2008, Dino Cabrera, que também conquistou medalha na primeira colocação no Pan-Amazônico de Blitz. Em segundo ficou o veterano Toinho Alves, jornalista do Acre, que levou o título de melhor U2200.

No Xadrez feminino, Alanna Moura, do Colégio Militar Tiradentes, também foi medalhista em uma das categorias.

As competições foram organizadas pelo presidente da Federação Acreana, Neurismar Rocha e foram dirigidas pelo Árbitro e Diretor da Confederação Brasileira, Kaiser Mafra.