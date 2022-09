Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$110 milhões nesta quinta-feira

Nas primeiras horas desta quinta-feira, 15, equipes da Polícia Civil e da Policia Militar cumpriram quatro mandados de busca e apreensão domiciliar e prenderam, em flagrante, F.A.F.R. de 26 anos, F.A.G.A, de 20 anos, A.S.N, de 20 anos de idade e I.N.L. de 22 anos idade, pelo crime de tráfico de drogas.

A ação contou com treze policiais e resultou na apreensão de drogas e na quantia de mais de três mil reais.

Os mandados foram expedidos pela vara Criminal da Comarca de Feijó e os presos aguardam audiência de custódia.

“As ações de repressão ao tráfico de drogas é medida constante na cidade de Feijó. As equipes policias buscam sem interrupção promover a retirada de drogas de circulação, bem como se objetiva angariar elementos e provas para posterior condenação dos envolvidos”, destaca Railson Ferreira, delegado de polícia.

A Polícia Civil do Estado do Acre mantém canal aberto para denúncias onde o cidadão pode usar o aplicativo WHATSAPP para envio de seu relato/denúncia e/ou realizar ligação para o número 99922-1111. A Polícia Civil garante total sigilo das informações e do denunciante.