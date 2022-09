Marcia assina compromisso e reforça luta pela defesa da família

Pastores e lideranças evangélicas se reuniram no hotel Nobile Suítes, em Rio Branco, na manhã desta quinta-feira, 15, com a candidata ao Senado Federal Márcia Bittar (PL), para o ato de assinatura de uma carta-compromisso político-eleitoral de princípios em defesa dos valores da vida e da família.

Sem hesitar, a candidata ao Senado oficial do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Acre, assinou o documento e reforçou mais uma vez o seu compromisso com a defesa da família, célula base da sociedade e dos valores cristãos. “Fico feliz com o apoio das igrejas e dos cristãos do nosso estado. Temos por princípio defender a família, não podemos deixar de lado e ter medo de defender os nossos valores. Sendo eleita, independente de qualquer situação eu vou defender a família e os nossos princípios cristãos”, disse Márcia.

Leia abaixo na íntegra os itens da carta-compromisso assinada por Márcia:

1. Comprometo-me a lutar em favor da vida e do direito do nascer e existir. Sou contra a legalização do aborto ou sua descriminalização.

2. Comprometo-me a atuar em defesa dos princípios e dos valores da família como a base e o fundamento da sociedade. Serei contra toda proposição que leve ao enfraquecimento e à não proteção da família brasileira.

3. Comprometo-me a defender a manutenção da liberdade de expressão e das práticas religiosas, sem qualquer forma de cerceamento à pregação da Palavra de Deus, expressa nas Sagradas Escrituras e na Constituição da República Federativa do Brasil, sem restrições, por meio dos meios de comunicação ou em ambientes públicos.

4. Comprometo-me contra o estabelecimento de um estado ateu, que proíba a menção do nome de Deus em documentos do governo e exija a retirada de objetos e símbolos relacionados à religião, das repartições públicas.

5. Comprometo-me em resistir contra qualquer forma de liberação de drogas ilícitas, que destroem vidas e lares e financiam a violência e a criminalidade no Brasil.

6. Comprometo-me a ser uma guerreira contra a erotização infantil, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e contra o incentivo à prática sexual por meio de políticas públicas, em especial por meio de projetos e programas educacionais.

7. Comprometo-me a lutar contra a ideología de género nas escolas, onde creio que a função é a de transmitir o conteúdo técnico necessário à formação profissional dos jovens e que os principais responsáveis pela educação moral e sexual dos filhos são os pais e não a escola.

8. Comprometo-me a batalhar pela qualidade efetiva do ensino nacional. Precisamos de crianças e adolescentes desenvolvendo habilidades e aprendendo conteúdos relevantes para o futuro. Precisamos sair dos últimos lugares nos rankings internacionais de proficiência e eficiência educacional.

9. Comprometo-me em levantar bandeiras e liderar movimentos em favor da liberdade de informação responsável, da liberdade nas redes sociais e da transparência da coisa pública, sem cerceamento dos meios de comunicação e do acesso do cidadão às informações verdadeiras.

10. Comprometo-me com a ampliação das políticas públicas em favor do pobre, da viúva, do órfão, da criança, do adolescente, dos adultos (cura e ressocialização) e dos imigrantes.

11. Comprometo-me com o combate à violência urbana e doméstica e pelo fim de toda e qualquer forma de discriminação, preconceito e intolerância. Sou pela regulamentação das comunidades terapêuticas do Brasil pelo Ministério da Saúde.

12. Comprometo-me, em sintonia com o clamor popular, em defender as reformas administrativa e tributária, bem como as demais que são fundamentais para diminuir a carga tributária, garantir o controle fiscal, o investimento produtivo, diminuir a burocracia estatal e aumentar o grau de liberdade dos agentes econômicos.

13. Sou a favor de uma ampla reforma política, aumentando a racionalidade do ambiente e aproximando representante de representado.

14. Comprometo-me com a modernização do pacto federativo e com a redução do tamanho do Estado, ao priorizar suas funções básicas: justiça, educação básica, saúde e segurança pública.

15. Comprometo-me com a redução da maioridade penal para 16 anos

16. Comprometo-me a combater toda forma de doutrina cultural que vise destruir a igreja e a família, principalmente em ambiente escolar.

17. Comprometo-me com a manutenção da imunidade tributária das igrejas e entidades filantrópicas que tanto contribuem para a nossa sociedade.

18. Comprometo-me a ser intransigente no combate à zoofilia, à pedofilia, à legalização do suicídio, à eutanásia e ao incesto

19. Comprometo-me em defender o respeito aos povos tradicionais incluindo-os como prioridade no sistema público de atendimento, garantindo o direito à manifestação de seus ritos, culturas e tradições, desde que não coloquem em risco a vida e integridade física de quaisquer pessoas, garantindo-lhes o direito de conhecer e ter acesso a outras religiões, para que façam sua escolha, pois é direito constitucional já assegurado aos demais cidadãos brasileiros.