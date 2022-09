Com os constantes aumentos no preço do gás, é mais do que esperado que as pessoas corram atrás de como economizar gás de cozinha, um item tão fundamental em nosso dia a dia.

A boa notícia é que existem algumas dicas que, se seguidas corretamente, dá sim, para economizar gás de cozinha. Quer saber quais são? Então, papel e caneta nas mãos, anote dicas de como economizar gás de cozinha!

11 Dicas para economizar gás de cozinha

1. Planeje suas refeições

A primeira dica de como economizar no gás da cozinha, é se planejar, para que precise cozinhar menos vezes durante o mês. Para isso, reserve um dia para planejar e cozinhar as suas refeições da semana. Cozinhe arroz, feijão, legumes, entre outros, e congele-os. De preferência, já deixe separado de acordo com o que será consumido no dia a dia. Assim, no dia a dia, só precisará esquentar de acordo com a sua preferência (no micro-ondas, no forno elétrico, ou mesmo, de forma rápida no fogão).

2. Use panela de pressão

É hora de perder o medo de encarar a panela de pressão, pois ela pode ajudar muito a economizar gás, e isso porque cozinha alimentos como feijão, sopa ou carnes assadas, em muito menos tempo. E, claro, sempre procurar deixar grãos como feijão e grão de bico de molho por algumas horas, para agilizar o cozimento;

3. Evite ficar abrindo e fechando o forno

Embora algumas receitas exigem uma atenção ao ponto certo do alimento, esse hábito de ficar abrindo e fechando o forno, faz com que o forno demore mais tempo para voltar à temperatura ideal, e com isso se gasta mais gás;

4. Mantenha as panelas tampadas

Panelas tampadas aproveitam mais o calor da chama, cozinhando mais rápido, já que o calor não se dissipa para o ar;

5. Cozinhe no vapor

Uma dia que pode ajudar muito a economizar gás de cozinha é dar carona para alguns alimentos, ou seja, aproveitar o cozimento de algum alimento que já está na panela para colocar uma escorredeira metálica em cima e cozinhar outros alimentos no vapor, como os legumes, por exemplo. Assim, utilizará a mesma quantidade de gás para cozinhar uma quantidade muito maior de alimentos;

6. Corte os alimentos em pedaços menores

Quanto menor for o corte do alimento, menos tempo ele levará para ser cozido, ou seja, alimentos cortados em pedaços menores, gastam menos gás;

7. Mantenha o fogão limpo

É muito importante manter o fogão sempre limpo, e esse cuidado deve se estender às bocas do fogão para que elas funcionem corretamente. Por isso, limpe-as sempre após o uso do eletrodoméstico, evitando o acúmulo de sujeira e de gordura, e o entupimento do bico por onde sai o gás, tendo em mente que se a chama do fogão estiver laranja ou amarelada é sinal de que as bocas estão sujas ou com mau funcionamento, e o fogão precisará se esforçar mais para dar conta, gastando mais gás;

8. Use as bocas adequadas

Além de manter as bocas do fogão sempre limpas, outra dica para gastar menos gás é usar as bocas corretamente, pois se colocar uma panela pequena em uma boca grande irá desperdiçar gás de cozinha, da mesma forma, uma panela muito grande em uma boca muito pequena irá demorar mais tempo para cozinhar, gastando mais gás;

9. Evite corrente de ar

Em caso de corrente de ar, feche porta e janela, pois o vento diminui a potência das chamas do fogão, exigindo mais tempo para que a panela atinja a temperatura ideal;

10. Conheça o seu fogão

Embora, geralmente, todo fogão tenha uma vida útil longa, por outro lado, um fogão velho pode apresentar bicos entupidos, dificuldade para acender as bocas do fogão e o forno, propiciando o escape de gás, o que pode refletir no orçamento e até colocar a segurança das pessoas em risco, com vazamentos. Por isso, procure checar o estado de seu fogão, e ver se já não está na hora de investir em um novo eletrodoméstico;

11. Verifique o botijão de gás e as mangueiras

E não basta apenas checar o fogão, é preciso sempre estar atento ao botijão de gás e seus complementos, nesse sentido, procure checar as roscas do botijão e os canos do fogão com um pouco de espuma para saber se está acontecendo algum vazamento. Se houver bolhas de ar se formando com o sabão, é porque o gás está vazando. Gás vazando além mais gastos com gás também significa riscos de acidente.

E é isso, com essas dicas, agora já sabe como economizar o gás de cozinha, e como dica bônus, procure pedir gás por aplicativos, como Preço do Gás, que além de garantir qualidade, permite que você possa descobrir os melhores preços aplicados em sua região!