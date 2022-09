Com efeito das chuvas, risco de fogo diminui em todo o Acre, segundo relatório da Semapi

Com as chuvas que caíram nos últimos dias em várias partes do Acre, com registro de 54,2mm em Rio Branco nesta quarta-feira (14), o que representa mais da metade do previsto para todo mês de setembro, que é 95,5mm, houve efeito imediato nos índices de queimadas e de qualidade do ar no estado.

De acordo com o boletim do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Políticas Indígenas (Semapi), o risco de fogo mínimo e baixo é previsto com maior intensidade no estado para esta sexta-feira, 16 de setembro.

O risco de fogo médio é previsto na região do Juruá, Tarauacá/Envira e Purus. Já o risco de fogo alto e crítico é previsto apenas em pontos isolados nas regionais do Tarauacá/Envira, Purus, Juruá, Alto Acre e Baixo Acre.

Com base no banco de dados do Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), desta quarta-feira (14) até o meio da tarde quinta (15) foram detectados apenas 59 focos de queimadas no Acre, que na primeira semana do mês chegou a registrar quase 1.000 focos de queimadas em um dia.

Já são 7.358 focos de queimadas no Acre em 2022, volume 22% maior do que o registrado no ano passado até 14 de setembro.

Qualidade do ar

Outro efeito das chuvas é a melhora da qualidade do ar, que esteve em níveis elevados no estado nas últimas duas semanas. Na tarde desta quinta-feira, os sensores da Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar do Acre estavam indicando níveis aceitáveis de poluição do ar na maior parte das cidades. A exceção era Feijó e Tarauacá, onde se concentram as maiores ocorrências de queimadas no estado.

Chuvas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo e perigo potencial para chuvas intensas em todo o Acre entre às 10 horas desta quinta-feira (15) até às 10 horas desta sexta (16). O alerta de perigo indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). O alerta de perigo potencial indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h).

Rio Acre

Depois de atingir a menor cota de sua história, 1,29 metro no último domingo (11), o Rio Acre reagiu e subiu para 1,84 metro nesta quinta-feira. A baixa do nível do manancial contribui para tornar complicado o escoamento da produção rural dos ribeirinhos que não conseguem navegar por conta do baixo nível. O abastecimento de água na capital acreana também fica comprometido com a seca.