Chuva em Rio Branco gerou mais de 40 ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros

O meteorologista David Friale, anunciou que nas primeiras horas da noite desta quarta-feira, 14, uma forte onda de frio polar chegará ao Acre, com ventos intensos, cujas rajadas, em alguns pontos, poderão passar de 50km/h.

O tempo previsto para quinta, será com tempo frio e típico de uma friagem, cujas maiores temperaturas, que, normalmente, ocorrem durante a tarde, deverão ficar abaixo de 23ºC, podendo, até, ser inferior a 20ºC, no leste e no sul do Acre, onde estão situadas, entre outras, as cidades de Rio Branco, Brasileia e Xapuri.

Nas próximas 24 horas, estarão altamente favoráveis à ocorrência de temporais, com chuvas fortes, raios, ventanias, e, até, em alguns pontos, queda de granizo. No entanto, lembramos que tais temporais poderão ocorrer com forte intensidade num bairro, enquanto, em outro, apenas chover ou ventar fraco.

Já na sexta-feira, as temperaturas mínimas deverão variar entre 15 e 18ºC, no leste e no sul do estado, e entre 17 e 20ºC, no centro do Acre e no vale do Juruá. No entanto, a partir da tarde, o calor retornará. No fim de semana, o tempo será muito quente e ensolarado.