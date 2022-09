Câmara aprova requerimento que corta R$ 400 de vereadores “faltosos” na Capital

Diversos servidores públicos procuraram o ac24horas para denunciar a ineficiência do governo em relação ao pagamento de diárias, que tem dificultado a vida de quem precisa viajar à trabalho pela própria administração pública.

O que tem acontecido é que como regra para o pagamento de diárias, quem recebe a ajuda de custo para a viagem, quando retorna precisa apresentar um relatório de viagem e a Controladoria Geral do Estado (CGE) precisar “dar” baixa no processo para que o servidor esteja apto a receber diárias para uma nova viagem de trabalho.

Ocorre que a CGE não tem conseguido fazer o trabalho em tempo hábil, o que tem provocado uma morosidade no pagamento de diárias. “Tem processo que demora até 2 meses esperando aprovação da CGE e ninguém faz nada. Tem servidor que está indo viajar com o dinheiro do próprio bolso para não deixar de fazer o seu trabalho”, afirma um servidor que pede para não ser identificado.

A reportagem do ac24horas procurou o governo que admitiu a demora, mas afirmou que está adotando as providências para tornar a “baixa” das diárias mais rápida. “Após o período crítico da pandemia, o Estado aumentou as ações no interior em todas as áreas: infraestrutura, saúde, educação, saneamento básico, meio ambiente, entre outras. O grande volume de serviços gerou um acúmulo de processos de diárias dos servidores que precisam se deslocar aos municípios. O Estado tem intensificado as medidas para garantir mais celeridade aos processos de liberação dos recursos aos trabalhadores”, informou Jefson Dourado, porta-voz do governo acreano.