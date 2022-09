Bocalom busca acordo com prefeitura de Campinas para o tratamento de água e esgoto

A proposição da mesa diretora da Câmara de Rio Branco para realizar a eleição para a escolha da nova diretoria no dia 25 de setembro, antecipando a votação que geralmente acontece em dezembro, vem causando polêmica no parlamento mirim em Rio Branco.

Isso ocorre porque o atual presidente N. Lima (Progressistas), colocou em pauta o PL propondo a votação ainda este mês, antes do pleito eleitoral. Lima, inclusive, lançou seu nome como vice-presidente na chapa onde Raimundo Castro, do PSDB, líder do prefeito, quer a presidência e Célio Gadelha a primeira secretaria.

No entanto, a ideia não foi bem digerida, tanto que o vereador Fábio Araújo, líder do PDT, pediu a retirada de pauta da Ordem do Dia do Projeto de Resolução de sua autoria que estabelece a eleição da mesa diretora da Casa em dezembro, justificando a ausência, em plenário, dos demais vereadores que subscrevem a matéria.

“Houve uma manobra do presidente N. Lima para colocar o projeto em votação sem a presença e o voto favorável dos demais vereadores que assinaram a matéria. Por isso, pedi a retirada de pauta por meio de requerimento oral, o que é previsto no Regimento Interno desde que seja feito antes da votação. Uma vez que o presidente não acatou, precisamos forçar o esvaziamento do plenário para garantir justiça na apreciação desse projeto”, explicou Araújo.

Araújo defende, por meio do Projeto de Resolução em questão, que a eleição da mesa diretora da Câmara seja definida no regimento e seja realizada em dezembro, após o período eleitoral e como de costume no Parlamento.

Porém, há quem defenda a eleição em setembro, o vereador Emerson Jarude (MDB), disse que não há manobra e nem irregularidades na iniciativa por parte de N. Lima. “Não tem confusão, o regimento permite que a eleição seja até dezembro, então, pode ser em setembro, outubro, novembro e dezembro”, declarou o emedebista.