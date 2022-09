IBGE abre nova seleção para contratar mais de 7,7 mil recenseadores

Publicada nesta quarta-feira (14) no Diário Oficial da União, a portaria 4.818, do Ministério da Defesa, aprova a Diretriz Ministerial para orientar o emprego das Forças Armadas na garantia da votação e apuração do pleito eleitoral de 2022, nas localidades e municípios que forem solicitados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O objetivo central é empregar os recursos operacionais necessários para atuar em apoio à Justiça Eleitoral, buscando atender as demandas encaminhadas pelo Tribunal TSE por intermédio do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas em coordenação com os órgãos municipais, estaduais e federais, a fim de contribuir com a garantia da votação e apuração assim como realizar ações de apoio logístico em proveito das Eleições 2022.

Além disso, a portaria que é meta manter ligações institucionais com os respectivos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) a fim de contribuir no entendimento das demandas encaminhadas pelo tribunal superior.