Gladson leva vantagem sobre adversários na capital, no Juruá e Vale do Acre

O Instituto Real Time Big Data, contratado pela TV Gazeta/Rede Record, divulgou nesta quarta-feira, 14, os números das intenções de votos para a disputa do governo do Acre nas eleições de 2022 por região.

De acordo com o levantamento estimulado somente na capital Rio Branco, Cameli está na frente com 45%, seguido por Viana com 25%. Mara aparece com 8%, Bittar 6% e Petecão 5%. Hall e Nilson não pontuaram neste cenário. 4% marcaram nulo e branco e 7% não sabem ou não responderam.

No Vale do Juruá, o Instituto aferiu no cenário estimulado, que Cameli aparece com 46%, Viana com 17%, Petecão 8%, Mara 7% e Bittar 7%. Hall e Nilson não pontuaram. 6% marcaram nulo ou branco e 9% não sabem ou não responderam.

Já no Vale do Acre, a pesquisa estimulada revelou que Gladson aparece com 44%, seguido por Viana com 19%, Mara com 12%, Petecão 8% e Bittar 4%. Hall e Nilson não pontuaram. 5% marcaram branco e nulo e 8% não sabem ou não responderam.

A pesquisa ouviu 1000 pessoas e foi realizada entre os dias 10 a 12 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral com o número AC-09556/2022.