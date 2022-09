Dinheiro do Fundo Eleitoral aquece economia em Cruzeiro do Sul

Oito policiais militares de Cruzeiro do Sul foram promovidos de Praças à Oficiais nessa segunda-feira, 12, em solenidade ocorrida no quartel do 6° Batalhão da Polícia Militar no município.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Luciano, prestigiou o evento ao lado do comandante do 6°BPM, coronel Edivan Rogério.

“É um momento importante da carreira militar. A PM tem hierarquia e disciplina e os oficiais agora assumem postos de maior graduação e passam a ter mais responsabilidades. Também é fruto do trabalho de cada um e por isso fazemos questão de comemorar aqui junto com eles e as famílias”, citou o comandante, que anunciou reformas no quartel do 6° Batalhão e na Casa do Comando no valor de R$ 2,5 milhões. “Para garantir melhores condições de trabalho para os policiais militares “, acrescentou.

Tecnologia

Cruzeiro do Sul já conta com aparelhos de smartphones com o sistema que permite aos policiais consultar os dados completos de pessoas por meio de reconhecimento facial, CPF, RG, nome completo, levantar dados sobre veículos e até por onde circula o carro. A implantação do sistema em Cruzeiro do Sul foi finalizada no último dia 3 pela secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar recebeu 20 aparelhos.

Segundo o comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, coronel Edivan Rogério, o uso dessa e de outras tecnologias melhora a qualidade do serviço prestado pelas forças de segurança à população.

“A plataforma com o Apolo e outras tecnologias facilita os nossos trabalhos e, consequentemente, melhora a qualidade do atendimento ao cidadão acreano”, concluiu. Cerca de 500 smartphones já foram entregues para as Polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros do Acre.