Campanha de 2022 tem mais desistentes que nas eleições de 2018

A candidata do MDB ao governo do Acre, deputada federal Mara Rocha esteve em Acrelândia na tarde de terça-feira, 13, inaugurando o comitê de campanha na região. Ao lado do prefeito Olavinho, do seu irmão, vice-governador, Major Rocha que é candidato a deputada federal e da candidata ao Senado, Márcia Bittar.

Mara fez uma caminhada em parte da avenida comercial do município e reafirmou investimento na produção rural, destacando Acrelândia como uma das terras de maior produtividade do Acre.

A militância do 15 que tomou conta das principais ruas do município acompanhava Mara, que conversava com a população e visitava os comerciantes ao lado do prefeito. “Nosso Acre tem a esperança que a Mara pode fazer mudar esse quadro de atraso que vivemos hoje, com este atual governo, que não apoia os produtores e deixa a saúde abandonada. Por isso, Acrelândia vai votar na Mara governadora”, ressaltou o prefeito Olavinho.

Para Mara, Acrelândia tem um potencial na área da produção que deve ser aprimorado. “Em nosso governo trabalharemos ao lado dos prefeitos, para apoiar os produtores e garantir que nossa produção agrícola tenha suporte necessário do Estado. Na área da saúde, vamos investir levando médicos, equipamentos, exames especializados para os hospitais regionais. E tenham a certeza pais e mães, seus filhos terão transporte escolar, vão ter professor na sala de aula e terão três alimentações ao dia nas escolas”, afirmou Mara.