Após 40 dias de seca, moradores comemoram forte chuva que caiu em Rio Branco

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC), abriu uma investigação para apurar supostas irregularidades praticadas no concurso do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) realizado em 2020. O despacho foi publicado na edição do Diário Eletrônico desta quarta-feira, 14.

De acordo com a promotora Mirna Teixeira Mendoza, a denúncia foi realizada em reunião presencial, na qual os aprovados no concurso público estadual, promovido pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal IDAF aduziram a ocorrência de possíveis irregularidades e ilegalidades, no âmbito daquela autarquia institucional, na oferta de cargos em comissão, em detrimento das nomeações para exercício dos cargos efetivos, aos quais foram aprovados.

Como medida, o órgão controlador destacou que deverá expedir ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre – IDAF requisitando informações pertinentes às investigações e compatíveis com o andamento do procedimento.