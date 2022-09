Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 75 milhões

O pastor e cantor gospel André Valadão, que recentemente esteve envolvido em uma polêmica após a influenciadora acreana Thay Sullivan o acusar de não tem parado para falar com ela e seu marido durante a ExpoAcre Juruá, comentou a situação por meio de vídeo em seu Instagram.

Segundo Valadão, ele teria viajado mais de 14h até chegar à cidade no interior do Estado do Acre, mal teve tempo de tomar banho no hotel e já partiu para o show. Ele afirma que nunca se negou a conversar com as pessoas antes ou depois de suas apresentações, mas no momento que foi abordado pela blogueira, tinha acabado de descer do palco e já estava partindo para o aeroporto.

“Foram 14h de viagem, cheguei e não tive conta nem de tomar uma ducha direito, ministrei o máximo que eu pude, me derramei ali e depois sai correndo para o aeroporto, todo sujo, suado, cansado, para simplesmente alguém chegar e falar que sou estrela, que não quero atender fã, não quero falar com as pessoas. É um absurdo isso, você não é crente não”, afirmou.

André diz ainda que a publicação tomou proporções maiores, pois blogs e sites aproveitaram o momento para tentar difamar o seu nome e que essas pessoas, assim como Thay, não têm noção do que os artistas passam para chegar nos lugares.

Veja o vídeo: