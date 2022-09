Jorge Viana promete 10 mil casas em Rio Branco e programa habitacional em cada município do Acre

O candidato ao governo do Acre pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Jorge Viana, foi o último sabatinado pelos jornalistas do ac24horas durante as eleições 2022. A entrevista ocorreu na noite desta terça-feira, 13, e o ex-senador e ex-governador expôs o projeto que busca ocupar o Palácio Rio Branco.

Aos 62 anos, Jorge Viana é engenheiro florestal e tem fincado seu trabalho político à proteção e restauração da Amazônia. É conhecido por ter atuado ao lado do seringalista e ambientalista Chico Mendes.

Viana declarou que pretende trazer de volta a esperança aos acreanos. “Estamos numa leveza. Fomos a última chapa a ser formada. Estavam todos encaminhados, mas por circunstâncias, eu e Marcus [Alexandre], que já tínhamos rodado esse estado todo, estávamos sendo cobrados para sermos candidatos ao governador”.

O candidato afirmou que não teve como resistir à cobrança após ver de perto o ‘desmando’ no Acre e o olhar de esperança depositado na chapa petista. “Tomamos a decisão de pôr a nossa história nessa campanha, que é o que temos a oferecer ao povo do Acre. A política para nós é a possibilidade de mudar a vida das pessoas”.

Viana destacou que ao lado de Marcus Alexandre, seu vice, e Nazaré Araújo, candidata ao Senado, estão oferecendo suas vidas à campanha. “Nunca estive tão à vontade numa campanha e acho que o Acre precisa de gestores como eu e o Marcus Alexandre. O governador [Gladson Cameli] não vai escapar de nos ver no segundo turno. Quero debater e mostrar o Acre real, não o Acre fantasia”.

Saúde e educação

Viana relembrou que antes de se tornar prefeito da capital acreana, fez muitos cursos para ser gestor. “Quando cheguei ao governo, o Acre era o pior lugar para estudar, mas mudamos isso apostando em valorizar os professores. Criamos uma gestão escolar com os diretores”.

Para ele, o estado vive atualmente um verdadeiro caos na educação. “O atual governo destruiu a carreira dos trabalhadores de educação e nós vamos reparar isso”.

O candidato destacou que a saúde também precisa de mudança. “O Acre teve um dos piores indicadores de mortes durante a pandemia. Veio muito dinheiro do governo federal e o governador não aproveitou esse dinheiro para organizar a saúde. Vou reunir os maiores e melhores profissionais do Acre para gente reconstruir a saúde que o atual governo está destruindo”.

Viana propõe ainda fixar um convênio junto à Universidade Federal do Acre (Ufac) e levar nível superior aos 22 municípios acreanos. “Vamos começar de novo o padrão de escola, de gestão, uma mudança radical para a gente poder mudar os indicadores de educação de hoje, que são vergonhosos. O Acre não vai mudar se não fizer da educação a maior prioridade”.

Infraestrutura e geração de emprego

Jorge Viana argumentou que em seu governo o estado possuía crescimento econômico, Pib significativo e pleno emprego. “Nós trazíamos gente para trabalhar aqui. Acho que o crescimento econômico está faltando agora, porque o Acre está andando para trás”. Em combate ao desemprego, o petista promete fazer o maior programa de obras públicas do Acre. “E o maior programa de investimento em habitação, fazendo obras nos 22 municípios”.

Ganhando o governo, o candidato disse que irá, primeiramente, arrumar as estradas e trabalhar nos ramais. “E falar numa infraestrutura que ninguém fala: dotar o Acre da melhor internet da Amazônia. Colocar cabo de fibra ótica em todo lugar. Sem internet de qualidade, não tem futuro e o emprego do futuro está ligado à internet de qualidade”.

Assumindo o governo, Viana diz que nenhuma pessoa vai ficar na rua pedindo comida. “Vou chamar as igrejas evangélicas, católicas para trabalhar, porque a igreja é que faz esse trabalho social todos os dias. Vamos socorrer as pessoas que estão passando necessidades no Acre e construir 10 mil casas em Rio Branco e fazer um programa habitacional em cada município”.

Segurança Pública

O candidato sustenta a tese de que sem esporte, lazer e cultura, não dá para construir nada em prol da segurança pública. “A violência já chegou na área rural. Por ser área de fronteira, requer uma atenção especial”. Jorge sugere a recondução da Polícia Civil e Militar para outra ação de inteligente. “Usar a internet para trabalhar e reunir todos os profissionais para enfrentar e combater o crime”.

De acordo com o ex-senador, deve haver plano unindo todas as instituições. “Uma ação conjunta, porque é área de fronteira e o problema é triplicado. Tem de ter resolução do crime, incluir o governo federal nesse trabalho, pois o crime organizado é uma ação para o estado brasileiro enfrentar”.

Pergunta do internauta

Tássila Silva, moradora do Conjunto Universitário, em Rio Branco, perguntou qual a proposta do candidato do PT para revitalizar os parques da cidade. Segundo Jorge, todos os fundos e vales de Rio Branco terão parques com ciclovias e passagem de carro pra melhorar o trânsito. “Nosso plano é fazer parques verticais em todos os municípios do estado e trabalhar para que Rio Branco seja a capital mais urbanizada da Amazônia”.

Temas livres

Jorge Viana analisou que os erros apontados ao Partido dos Trabalhadores são menores que os acertos. “Eu voltando ao governo, não vou fazer governo partidário, nem de grupo, nem de panelinha. Não faço governo de secretarias”.

Para ele, a diferença política entre ele e o atual governador é imensa. “Eu não respondo nenhum processo. A política para nós é outra coisa”. Jorge afirma que o sistema político brasileiro segue falido e precisa de uma reforma política. “A política é uma coisa séria, precisa ser moralizada, respeitada”.

Assista a sabatina: