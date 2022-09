Acre supera 7 mil focos de queimadas em 2022, ano superado apenas por 2005

O ano em curso já é o segundo pior em queimadas no Acre desde o começo da série histórica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), inaugurada em 1998. Apenas em 2005, o pior ano da história, tivemos mais queimadas do que em 2022 até 12 de setembro.

Já são 7.014 focos de queimadas detectadas no Acre pelo satélite de referência neste ano, contra 5.330 do ano passado, um crescimento de 31%. Apenas em setembro, são 3.926, número que supera a soma dos registros feitos nos outros oito meses do ano.

Feijó e Tarauacá seguem disparadamente sendo os municípios acreanos com as maiores quantidade de queimadas, 1.974 e 1.663, respectivamente, o que corresponde a 44,7% do total de focos detectados nos demais municípios.

Rio Branco é o terceiro município do estado no ranking das queimadas, com 531 focos em 2022. Com a explosão das queimadas, a capital chegou a registrar uma poluição do ar 13 vezes maior do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

A seca deste ano já é considerada histórica, com o rio Acre atingindo a menor cota de todos os tempos e causando grande dificuldades para o sistema de abastecimento de água em Rio Branco.

No último domingo (11), o rio atingiu 1,29 metro na capital acreana, um centímetro a menos que a marca de 1,30 metro, registrada em 17 de setembro de 2016. Na última sexta-feira (9), foi registrada a pior cota dos últimos 10 anos para a data.

As chuvas que caíram no fim de semana, mesmo que pontuais, melhoraram um pouco as condições da qualidade do ar no estado, que ainda assim seguem muito acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como aceitável.

As piores condições, na noite desta segunda-feira (12), foram registradas em Rio Branco e Acrelândia, onde a Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar indicou níveis de 35 a 150 µg/m³ (microgramas de material particulado por metro cúbico). O limite tolerável, segundo a OMS, é de 15 µg/m³ de média para um período de 24 horas.