Abraçado pela militância do PT, Jorge Viana chega para sabatina e diz está no segundo turno

Com o pedido de candidatura a deputado estadual indeferido pela Justiça Eleitoral do Acre, o “meteorologista” Davi Friale foi às redes sociais, onde fez comentários a respeito das suspeitas levantadas pelo Ministério Público Eleitoral sobre os documentos que apresentou junto com seu requerimento.

O MP Eleitoral constatou indícios de falsidade ideológica na documentação apresentada por ele para o registro de candidatura. O documento de identidade foi emitido pela Polícia Civil do Estado do Acre em 29 de março deste ano, com nome civil de Davi Friale Assis de Melo.

A data de nascimento é 20 de julho de 1971, na cidade de Barreiros (PE), e a inscrição dele no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ocorreu no dia 4 agosto de 2022, quinze dias antes dele entrar com o pedido de registro, fato incomum para um homem de 51 anos de idade. Para o procurador regional eleitoral, Fernando José Piazenski, essas informações “chamaram atenção”.

Diante da suspeita de falsidade ideológica levantada pela Procuradoria Regional Eleitoral, o desembargador Luiz Camolez, relator do processo do candidato não apenas indeferiu o pedido de registro de Davi Friale, como determinou abertura de investigação sobre o caso.

Na sua página no Facebook, Friale afirmou: “Todos esses anos me identifiquei e continuarei me identificando como Davi Friale, meu único nome. Nunca foi necessário falar o nome completo, assim como fazem personalidades conhecidas nacionalmente como Tiririca, Ratinho, Pelé, Petecão e centenas de outros.”

Davi Friale também diz que nunca enganou, mas que foi enganado. “Sempre procurei ser honesto, mas foram desonestos comigo. Nunca usufrui nada em prejuízo de outros, porém, alguns, desonestamente, usufruíram dos meus serviços. No entanto, usaram e associaram minha pessoa, não meu nome, em publicações, inclusive, na imprensa, com falsas identidades.”

Ele também disse que há muitos anos tem sido procurado pela população no sentido de que se candidatasse a um cargo eletivo, o que ele queria, mas relutava, tendo em vista a ausência de documentos que comprovassem minha identidade. Friale terminou a postagem dizendo se tratar da primeira parte explicação sobre a sua vida e que nas próximas horas voltaria a prestar mais informações.

Velho conhecido dos acreanos desde os anos 1990, Friale se tornou ainda mais popular após começar a fazer previsões do tempo e se tornar um dos maiores memes do Acre. Mas antes de se tornar o “mago do tempo”, Davi protagonizou, em Xapuri, uma história digna de um filme policial.

Como David Fiala Cheremeta, gerente da agência do Banco do Brasil na cidade, em 1992, em conluio com outro funcionário da instituição e terceiros, ele engendrou um golpe na instituição financeira que envolvia operações fraudulentas na ordem dos bilhões de cruzeiros que o levou a ser denunciado por crime contra o sistema financeiro.