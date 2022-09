Candidatos indeferidos pela Corte Eleitoral ainda podem recorrer e disputam as eleições

O programa Ruas do Povo, criado na gestão do ex-governador Sebastião Viana, se notabilizou pela promessa de pavimentar todas as ruas dos 22 municípios do Acre. Além de não ter conseguido executar o trabalho em todas as ruas ficou conhecido também pela má qualidade das obras em alguns locais e pelas denúncias de serviços que não foram executados.

Cerca de três anos atrás, o Ministério Público do do Estado do Acre (MPAC), por meio da 1ª Promotoria Especializada de Defesa do Patrimônio Público e Fiscalização das Fundações e Entidades de Interesse Social, acatou a denúncia e deu início aos trâmites de investigação.

Como resultado da investigação de possíveis irregularidades requeridas pelo MPAC, o governo do estado, por meio da Controladoria-Geral do Estado do Acre (CGE/AC) e da Secretária de Estado de Infraestrutura (Seinfra), deu início a realização de auditorias nos bairros contemplados com as obras do programa.

Nesta semana, o MPAC acompanhou a auditoria que o governo realiza no bairro Salim Farhat, no segundo distrito de Rio Branco. “Nós vamos esperar a finalização das auditorias, receber os relatórios, notificar os envolvidos e tomar as providências cabíveis”, explicou a promotora de Justiça Myrna Na ocasião, foram verificadas irregularidades na implantação de poços de visitas, que não foram devidamente instalados, conforme acordado no contrato licitatório à época.

De acordo com o secretário da Seinfra no Acre, Cirleudo Alencar, o governo já identificou diversas irregularidades que serão encaminhadas ao MPAC. “Nós estamos fazendo o nosso trabalho e já identificamos diversas irregularidades como na implantação de poços que não foram devidamente instalados, conforme acordado no contrato licitatório à época. Todo esse levantamento será encaminhado ao Ministério Público que é que vai apontar ou não os culpados”, afirmou.