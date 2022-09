Sérgio Petecão quer criar o programa ‘Barriga Cheia’ e dar café, lanche e almoço aos alunos

O candidato ao governo do Acre pelo PSD, Sérgio Petecão, foi o entrevistado pelos jornalistas do ac24horas durante a sabatina ocorrida na noite deste domingo (11). Aos 62 anos, o candidato, que é natural de Rio Branco, criado no bairro Seis de Agosto, já foi deputado estadual, federal e desde 2010 ocupa a cadeira de Senador da República.

Petecão afirma que nasceu e se criou no Acre, por isso, espera que o povo possa ter uma vida, segurança e saúde pública melhor. “Sou senador, estou afastado, e a senadora Maria da Vitória, do Vale do Juruá, que assumiu meu lugar. Coloquei meu nome à disposição a convite de alguns empresários que passam por momentos difíceis, pessoas ligadas a saúde e segurança. As pessoas me convidaram e eu topei o desafio”, disse.

O candidato garante que tem o sonho de se tornar governador do estado. “Se tem alguém que não pode reclamar da política, essa pessoa é o Petecão. Tenho 32 anos de mandato, fui três vezes deputado estadual, o segundo deputado federal mais votado e estou no segundo mandato como senador. Não posso reclamar do povo do Acre, que é generoso”.

Ele afirma que enquanto senador ajudou muito o Acre. “Me sinto um parlamentar municipalista, o meu foco é ajudar os municípios, dar um tratamento diferenciado ao interior. Estou muito confiante que vai dar certo”.

Saúde e educação

Petecão afirmou que seu plano de governo pretende criar um novo Hospital da Criança em Rio Branco e uma Maternidade na região do Segundo Distrito da capital acreana. “Precisamos fazer alguma coisa focada na criança. Se criarmos estrutura, o acúmulo de pessoas na fila de cirugia reduz. Além disso, vamos terminar a construção do Hospital de Sena Madureira, pois a saúde está desmoronado”.

Em relação à educação, declarou que a situação dos municípios não é diferente da capital. “Vamos criar o programa Barriga Cheia para garantir três refeições para os alunos, pois muitos vão para escola preocupados com a alimentação”. Petecão disse que irá garantir o café, merenda e almoço. “E vamos comprar os alimentos da agricultura familiar para fortalecer esse segmento”. O candidato afirmou que irá implantar novas escolas militares, pois percebe que tem ajudado. “O que está bom tem que continuar e ser reforçado”.

Questionado sobre a transparência no manuseio de recursos públicos, assegura que vai montar uma equipe para fiscalizar esse setor na área da saúde e educação, principalmente. “Enquanto primeiro secretário no Senado, cuidei de um orçamento de R$ 7 bilhões e tive as contas todas aprovadas pelos órgãos de fiscalização. Aqui no estado é um absurdo. Não dá para ficar do jeito que está, com desvios”.

Infraestrutura e geração de emprego

O candidato afirmou que enquanto senador, tentou, ao lado dos demais parlamentares da bancada federal, sensibilizar o DNIT sobre a importância da BR-364 para os acreanos. “Só que no dia que o presidente do Dnit veio aqui, ao invés de o governador mostrar a realidade dessa estrada, foi tirar gracinha com o Bocalom. Precisamos de um governador que trate a BR com o carinho que ela merece e o atual governo, infelizmente, não trata. Temos que ter um governador que tenha pulso”.

Para Petecão, não há mais paz no Acre por falta de emprego. “Vamos valorizar o empresário local. Empresas de fora levam dinheiro para fora do Acre. Temos que também fortalecer a construção civil, que de imediato gera emprego e fortalecer a parceria para cursos técnicos para preparar a mão de obra local”.

Para melhorar uma das principais rodovias do estado, o candidato acredita que é necessário um governador que tenha pulso. “Vamos ganhar esse governo e mostrar a importância que essa BR tem e abrir portas”.

Segurança Pública

O representante do PSD reclamou que o atual governo acabou com as delegacias nos bairros, por isso pode haver baixo número de queixas na capital. “Com relação a isso, é preciso fazer algo. O que tínhamos de mais precioso, que era a paz, não temos mais. A primeira coisa que vamos fazer é criar a patrulha rural. Queremos também criar a delegacia especial de fronteira, pois precisamos reforçar nossas fronteiras”.

Pergunta do internauta

A enfermeira Marielle, moradora do Conjunto Rui Lino, em Rio Branco, questionou o que o candidato pretende fazer para valorizar os trabalhadores da saúde. Petecão respondeu: “As maldades que esse governo fez com os servidores da saúde, educação e segurança, foi inadmissível. Se dermos um tratamento respeitoso ao servidor, as consequências serão diretamente no tratamento que eles dão no hospital”.

Temas livres

Petecão rebateu boatos de que seria o candidato mais crítico do atual governo. “Já pedi desculpa por ter apoiado esse governo. Fui só mais um que enganado por esse governo. Quando vimos que esse governo caminhava para o envolvimento na corrupção, não tinha como compactuar”.

Ele afirmou que sempre trabalhou muito a vida inteira em cima da integridade. “Penso que sou preparado para dar minha contribuição como governador. Como senador e deputado, já ajudei muito e quero deixar uma legado de ajudar principalmente as pessoas menos favorecidas”.

De acordo com o candidato, essa candidatura não é dele. “Sou apenas um instrumento para ser usado e virar essa página que teve no Acre, de um governo que não convive com a verdade. Vou honrar cada foto, esse é meu compromisso”, concluiu.

Veja o vídeo: