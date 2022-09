Rio Acre atinge menor nível da história na capital acreana

A medição realizada às 6 horas da manhã deste domingo, 11, se torna histórica por ser a menor cota do Rio Acre já registrada na capital acreana. A seca severa neste período de verão amazônico deixa o nível do Rio Acre com apenas 1,29 metros. O nível é um centímetro menor do que o recorde anterior, registrado no ano de 2016.

Por conta da previsão de pouca chuva para este mês de setembro, existe a possibilidade que o nível do Rio Acre continue baixando e alcançando novos níveis históricos.

“Infelizmente deve ser assim durante todo o mês de setembro. Analisando a bacia como um todo, pode até ser que tenhamos uma estabilização, mas nada que vá resolver a situação”, afirma o Ten. Cel. Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco.