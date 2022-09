Mutirão de cirurgias é realizado em Cruzeiro do Sul

Um mutirão de cirurgias de joelho é realizado neste final de semana no Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul. 23 pessoas, que estavam na fila do Tratamento Fora do Domicílio – TFD, passam pelo procedimento de reconstrução de ligamento cruzado anterior, cirurgia feita pela primeira vez no município.

O médico Daniel Oliveira diz que depois do mutirão será mantido o atendimento ortopédico no Hospital Regional do Juruá. Segundo ele é grande a demanda pelas cirurgias ortopédicas em Cruzeiro do Sul devido aos acidentes com motocicletas.

“O Hospital do Juruá supre a demanda de trauma, mas há casos específicos como esses de ligamento cruzado que estamos fazendo agora e manteremos aqui”, explica ele.

As cirurgias de joelho, do mutirão e que virão depois, são realizadas por uma empresa contratada por meio de parceria entre a secretaria de Saúde – Sesacre e Associação Nossa Senhora da Saúde – Anssau, que administra o Hospital Regional do Juruá em Cruzeiro do Sul. O governo do Estado, por meio da Sesacre, mantém o Hospital Regional do Juruá repassando recursos para a Anssau, que administra a unidade hospitalar.

Nova especialidade

A coordenadora da Regional de Saúde do Juruá, Catiana Rodrigues, diz que além da ortopedia, o Hospital Regional do Juruá passará a oferecer a partir do dia 20 de setembro, atendimentos e procedimentos neurológicos.

“Estamos ampliando as especialidades na regional e a partir do dia 20 teremos neuro e já aumentamos mais um pediatra e mais leitos de U.T.I”, destaca ela citando que o atendimento abrange pacientes dos municípios da Regional e até do Estado do Amazonas.