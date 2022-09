Acreana vence concurso de redação e vai para Bélgica representar o Estado

A aluna do Colégio Acreano, Mirla Cristiny, embarcou neste sábado, 10, para Bruxelas, na Bélgica, onde irá representar o estado do Acre no “She Runs – Active Girls Leads”, corrida de rua que será realizada no dia 12 de setembro, com percurso de 4km pela cidade.

A iniciativa acontecerá após a participação da estudante no Campeonato Brasileiro Escolar de Futsal, em Santa Catarina e por ter vencido o concurso de redação com o tema “A presença feminina no esporte e a transformação social”.

O evento é promovido pela International School Sport Federation (ISF), no Brasil pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar e no Acre pela Federação Acreana de Desporto Escolar (FADE). É exclusivo para alunas-atletas de 17 anos, representantes de mais 30 país.

“Para nós, é um orgulho e uma verdadeira honra ter nosso nome e nosso trabalho sendo levado tão longe junto com os sonhos de uma de nossas atletas. Sucesso, Mirla, brilha”, disse os representantes do Colégio Acreano em nota.

Antes da chegada no país europeu, Cristiny fez conexão no Rio de Janeiro, onde encontrou os organizadores e as representantes de outros estados do Brasil.

“Tá sendo tudo muito incrível, estou realizando mais do que um sonho. Obrigado a todos que me mandaram mensagem positivas e me parabenizaram. Amanhã estamos na Bélgica”, disse a atleta.