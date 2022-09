Rio Branco, Tarauacá e Brasiléia lideram ranking de crimes eleitorais no Acre

Os municípios de Rio Branco, Tarauacá e Brasiléia lideram o ranking estadual de denúncias de crimes eleitorais no Acre. 100% das 28 denúncias recebidas pela Justiça Eleitoral são por propaganda ilegal.

Em Rio Branco foram apresentadas 18 queixas através da plataforma Pardal, usada pelo Tribunal Regional Eleitoral para receber e apurar as denúncias. Em seguida, aparece Tarauacá com 4 registros e Brasiléia com 2.

Jordão, Xapuri, Acrelândia e Cruzeiro do Sul tem uma denúncia cada um até a noite desta sexta-feira (9).

A partir do dia 16 de agosto, com o início da propaganda eleitoral voltada às Eleições 2022 e com as candidaturas oficializadas, o Pardal foi habilitado para o recebimento de denúncias de propaganda eleitoral irregular. Nesse caso, as denúncias serão cadastradas no Portal e distribuídas para a Justiça Eleitoral, de acordo com o município informado. Vale destacar que a apuração de todas essas irregularidades compete ao MP Eleitoral.

O Pardal funciona como um sistema que fortalece os princípios da participação popular, da transparência e da lisura do pleito. Além de irregularidades na propaganda, é possível denunciar outras práticas proibidas pela legislação eleitoral tais como compra de votos; abuso de poder econômico; abuso de poder político e uso da máquina pública para fins eleitorais; e uso indevido dos meios de comunicação social.