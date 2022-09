Militância de Mara Rocha faz festa para acompanhar sabatina

“Aqui só tem amigo meu”. Com essa rase o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, recebeu mais de 3.000 pessoas, na manhã deste sábado (10), no Parque das Acácias, para reafirmar o seu apoio a Sérgio Petecão e Marcia Bittar, para governador e senadora, respectivamente. Além da reeleição do presidente Jair Bolsonaro, “um verdadeiro amigo do Acre”, como afirma Bocalom.

Após a saudação inicial, Bocalom pediu para que tocasse a música “Amigo”, de Roberto Carlos e, junto ao rei, cantou, emocionando a si e aos presentes. “Essa música é uma homenagem a todos vocês”, disse.

O prefeito disse apoiar Petecão ao governo por ele reunir novamente a esperança de dias melhores a gente acreana. “A Marcia Bittar, eu e meus amigos apoiamos porque precisamos eleger alguém que vai ajudar ao nosso presidente Bolsonaro a governar e concretizar a mudança, após anos de atrasos e corrupção”.

O candidato a governador, Sérgio Petecão, se disse emocionado com a grandeza do evento e com o carinho com que foi recebido pelos presentes. “Foi maravilhoso essa participação dos amigos do Bocalom. A minha relação com o Bocalom vai muito além da política. Ele é um amigo de verdade”, afirmou.

A candidata a senadora, Marcia Bittar, aproveitou para apontar caminhos para o futuro do Acre e se disse impressionada com o carinho que os amigos do Bocalom nutrem por ele. “Bocalom é um um profundo conhecedor da realidade acreana. Como ele, sabemos da necessidade de sairmos do atraso econômico através do agronegócio. Estou impactada com o carinho dele por mim e do amor dos amigos por ele”, concluiu.

Bocalom apresentou as diversas realizações que sua gestão já concluiu, agradeceu Petecão pela emenda que irá possibilitar a prefeitura adquirir maquinário para melhorar os 2.000 km de ramais existentes em Rio Branco, relembrou os mais de 4.500 tablets doados a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino e falou, ainda, sobre as importantes obras que sua gestão irá construir, como os dois primeiros viadutos da cidade. “Ao final de nossos 4 anos, vamos ter a cidade mais limpa, bonita e que gerou mais empregos da Região Norte”, finalizou.