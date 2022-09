TRE/AC decide hoje futuro de Mailza como vice

COM PAUTA MARCADA para hoje às 13 horas, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre vai decidir o futuro da senadora Mailza Gomes (PP), na chapa do governador Gladson Cameli, como a sua vice.

O julgamento será sobre o pedido de impugnação ao registro da sua candidatura, apresentado pelo MP Eleitoral, sob argumento de que, ela sofreu condenação de um colegiado jurídico por improbidade administrativa dolosa, por práticas quando exerceu o cargo de secretária de Ação Social, na prefeitura de Senado Guiomard, na gestão do ex-prefeito James Gomes. Se for impugnada ficará inelegível, e desta forma não poderá ser candidata à vice-governadora. Mas teria direito a opor recursos.

O governador Gladson Cameli falou ao BLOG que, em hipótese alguma quer disputar a eleição com a chapa sub judice. Gladson disse ainda que, na impossibilidade jurídica da senadora Mailza Gomes (PP) não puder compor a chapa, vai procurar um nome técnico para lhe substituir. Tem até o próximo dia 12 para fazer a substituição, se a impugnação ocorrer.

TEMOR PALACIANO

O TEMOR nos meios palacianos é que, se a candidatura da senadora Mailza Gomes (PP) for impugnada pelo TRE, ela queira recorrer ao TSE, deixando toda a chapa sub judice. Correria o risco de se a impugnação acontecer, e o TSE confirmar, a chapa ficaria sem registro e anulada.

ADVOGADOS CONFIANTES

A NOVA banca de advogados contratada pela senadora Mailza Gomes (PP) para lhe defender, descarta a hipótese de que a impugnação venha a ser acatada.

VOLUME DE CAMPANHA

COMEÇA a se ver nesta reta final da eleição, um bom volume de campanha da candidatura do senador temporário Eduardo Veloso a deputado federal.

PESQUISAS NO FORNO

DUAS pesquisas a senador e a governador para publicação, deverão ser divulgadas na próxima semana, uma contratada pela FIEAC, e outra pela TV-GAZETA.

AMIGOS DO BOCALOM

O PREFEITO Bocalom promete colocar amanhã, no Parque das Acácias, uma multidão para apresentas os seus candidatos: Petecão (PSD) a governador; Márcia Bittar (PL) ao Senado; e o Bolsonaro a presidente.

FORA DO PALANQUE

MAS, há uma pedra no meio do caminho. O candidato ao governo, Sérgio Petecão (PSD), disse ao BLOG que, não participará de um palanque em que estiver a candidata ao Senado, Márcia Bittar (PL). “A minha candidata é a Vanda Milani (PROS)”, pontuou.

BUSCA DE MEIO TERMO

ESTÁ sendo buscado um meio termo, pelo qual o candidato Sérgio Petecão (PSD) só chegue na festa após a apresentação e a saída da candidata Márcia Bittar (PL).

EXPRESSA BEM AS IDÉIAS

O CANDIDATO ao governo pelo AGIR, David Haall, se saiu bem na sabatina de ontem do ac24horas. Tem bons projetos, se expressa com fluidez; o seu problema é a falta de estrutura e de capilaridade do AGIR, no estado.

CAMPANHA DIFERENCIADA

QUEM ESTÁ com uma campanha diferenciada do usual, é o candidato a deputado estadual pelo PSD, Romano Gouveia. Suas passeatas nos bairros são feitas só com voluntários. Como advogado criminalista, Romano fez muito amigos e tem trânsito livre nos bairros.

PRÓXIMAS DA REALIDADE

AS PESQUISAS da próxima semana já trarão um quadro mais real sobre as disputas para senador e governador, porque os candidatos estão com as campanhas nas ruas.

DEPENDÊNCIA DA JÉSSICA

A EXECUTIVA do MDB tem a convicção de que o partido elegerá um parlamentar federal; e que para fazer o segundo, terá que depender da deputada federal Jéssica Sales (MDB) disparar a sua votação para 40 mil votos.

OBSERVAÇÃO DO LEITOR

LEITOR Brasiléia mandou a observação ao BLOG, lembrando que os candidatos a deputado federal se lembrem antes de falar em destinação de emendas, que a metade deverá ser aplicada na área de saúde.

CAMPANHA COLADA

JORGE VIANA para o governo; Nazaré Araújo ao Senado; e Marcus Alexandre device; têm feito uma campanha colada. Ontem, fizeram arrastão em Porto Acre.

ESTRATÉGIA DE CAMPANHA

A ESTRATÉGIA de campanha do PT para esta reta final é o Jorge Viana se dividindo entre o interior e a capital; e o Marcus Alexandre centrado em Rio Branco.

PANCADARIA GERAL

A prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, não deve andar em alto astral em sua administração. É foco constante de pancadaria de moradores, através de vídeos enviados ao programa “Gazeta Alerta”.

ARRANCADA FINAL

É DE OTIMISMO o clima entre os condutores da campanha da Vanda Milani (PROS) ao Senado. A meta é dar uma arrancada nesta reta de chegada e vencer.

A PÃO É ÁGUA

A DIREÇÃO do REPUBLICANOS deixou a candidatura a deputado federal do médico Israel Milani (REPUBLICANOS) a pão é água no recebimento de recursos. Teve candidata a deputada com mais verba do Fundo Eleitoral do que ele. Mas, diz não esquentar, por estar com a sua campanha toda planejada.

E NOVO NA CAMPANHA

CONSTATADO de que não estava com COVID, o governador Gladson Cameli voltou a entrar de cabeça na campanha, com a meta de ganhar no primeiro turno.

PREOCUPAÇÃO DO PT

DIRIGENTES do PT estão com os olhos voltados para as candidaturas do Sérgio Petecão (PSD) e da Mara Rocha (MDB), porque acham que se não crescerem a eleição pode ser decidida no primeiro turno. Eu senti esta preocupação em conversa ontem, com políticos do PT.

PRECISA SE DECIDIR

O EX-PREFEITO James Gomes precisa se decidir quem é que de fato vai apoiar nesta eleição. Pelo menos três candidatos a deputado estadual; três a deputado federal; e dois a senadores, dizem ter o seu apoio.

VOTOS PULVERIZADOS

ALÉM do “voto evangélico” ter a fama de ser mais quebrado do que arroz de terceira; nesta eleição, cada Pastor escolheu um candidato para chamar de meu.

NÃO DÁ SORTE

O PRESIDENTE Bolsonaro não dá sorte. Quando tinha tudo para esticar na mídia o ato de 7 de Setembro, morre a Rainha da Inglaterra e toma conta de todo o noticiário.

GUERRA DE VERSÕES

ATÉ AS URNAS abrirem vai ficar a guerra de versões sobre se vai ou não ter segundo turno para o governo. Para a PMRB, os institutos davam a fatura liquidada na reta final no primeiro turno, para a então prefeita Socorro Neri. Teve segundo turno; e quem venceu a eleição foi o Bocalom. Vamos aguardar as urnas.

CHAPA ENCORPADA

NÃO CONHEÇO uma chapa a estadual com ninguém de mandato mais encorpada do que a do PSD. Ontem, por exemplo, o candidato a deputado Paulo Ximenes (PSD), embalado pela estrutura da secretaria municipal de Saúde, lançou a sua candidatura com muito público.

VIROU UMA FEBRE

ONDE se anda na cidade, se topa com um carro com o adesivo do candidato a deputado federal Fábio Rueda (União Brasil). A sua candidatura, pelo visual, pegou vento. Nem o conheço, mas armou bem a campanha.

FRASE MARCANTE

“A felicidade do corpo consiste na saúde e a do espírito na sabedoria”. Tales de Mileto.