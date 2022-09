Movimento nega que blogueira candidata a deputada seja porta-voz da causa autista no Acre

Agentes da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU) cumprem nesta quinta-feira (08), quatro mandados de busca e apreensão, provenientes da Operação. O objetivo é combater supostas fraudes na contratação, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), de empresas especializadas na prestação de serviços de impressão e divulgação de painel outdoor e busdoor. As ações são realizadas apenas em Rio Branco nas casas e empresas dos donos das gráficas.

De acordo com a PF e CGU, a investigação teve início em maio de 2020, resultando na deflagração da primeira fase da Operação Busdoor em julho de 2021. A análise do material apreendido revelou indícios de participação de outros envolvidos no esquema criminoso de fraude no Pregão Presencial para Registro de Preços de serviços de impressão e divulgação de outdoor e busdoor. O valor total da contratação pela Sesacre foi de R$ 2,4 milhões.

Ainda segundo os federais, os trabalhos identificaram indícios de fraude na execução dos serviços de divulgação de busdoor e outdoor, com a adulteração de imagens publicitárias para comprovar a veiculação de campanhas que nunca existiram; a participação de pessoa jurídica impedida de contratar com a administração pública como real executora dos serviços; e a utilização de empresas de fachada.

Também foram constatados indícios de conluio entre as empresas participantes da licitação que acordavam a divisão dos lotes licitados e subcontratavam integralmente a execução dos serviços. As análises indicaram, ainda, sobrepreço na contratação, com prejuízo potencial de R$ 720 mil.