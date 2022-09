Governo regulamenta valores de emendas para habitação

A safra de café saltou de 1.090 toneladas em julho para 1.159 t em agosto no Acre, segundo previsão do IGBE no Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) divulgado recentemente pelo instituto. Se confirmada essa projeção, o crescimento será de 6,3%.

O milho também apresenta bom desempenho, saindo de 38 535 toneladas para 40 490 t entre um e outro mês, elevando a produção em 5,1%. Na comparação das safras anuais (2021/2022) a produção de milho avançou 20,5%.

A soja cai mais de 15%, talvez por conta do custo dos insumos de cultivo.

Já a produção do feijão cresce 1,2%. A mandioca cai de 22.430 toneladas para 22.040 -queda de 1,7% entre julho e agosto. Comparando as safras anuais -2021/2022 – no entanto, a mandioca mantém participação positiva no agro acreano.

No País, em agosto, a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas estimada para 2022 deve totalizar 261,7 milhões de toneladas, 3,3% maior que a obtida em 2021 e 0,7% abaixo da informação de julho. A área a ser colhida é de 73,0 milhões de hectares, 6,5% maior que em 2021 e 0,1% maior que o previsto em julho.

“As principais variações positivas nas estimativas da produção, em relação ao mês anterior, ocorreram em Rondônia (273 222 t), no Acre (11 501 t), no Maranhão (9 991 t), no Rio Grande do Norte (4 829 t) e no Rio de Janeiro (7 t). As principais variações negativas ocorreram no Paraná (-865 300 t), em Goiás (-559 010 t), em Minas Gerais (-532 786 t), no Ceará (-70 185 t), em Alagoas (-24 753 t), no Espírito Santo (-30 t e no Piauí (-10 t)”, diz o IBGE.

Mato Grosso lidera como o maior produtor nacional de grãos, com participação de 30,8%, seguido pelo Paraná (13,2%), Goiás (10,3%), Rio Grande do Sul (9,8%), Mato Grosso do Sul (8,1%) e Minas Gerais (6,5%), que, somados, representaram 78,7% do total nacional. Com relação às participações das regiões brasileiras, tem-se a seguinte distribuição: Centro-Oeste (49,6%), Sul (25,1%), Sudeste (10,4%), Nordeste (9,7%) e Norte (5,2%).

Entre as Grandes Regiões, o volume da produção de cereais, leguminosas e oleaginosas apresentou a seguinte distribuição: Centro-Oeste, 129,8 milhões de toneladas (49,6%); Sul, 65,6 milhões de toneladas (25,1%); Sudeste, 27,2 milhões de toneladas (10,4%); Nordeste, 25,4 milhões de toneladas (9,7%) e Norte, 13,6 milhões de toneladas (5,2%).