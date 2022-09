15ª Edição da Semana Acreana da Diversidade acontecerá de 20 a 25 de setembro

A 15ª edição da Semana Acreana da Diversidade, deve ocorrer nos dias 20 a 25 de setembro e terá o encerramento com a tradicional Parada do Orgulho LGBT, com concentração as 15h,na Praça do Skate Parque (Parque da Maternidade) e show de encerramento na Concha Acústica com Sandra Melo e banda.

Com o tema “Políticas Publicas pela Cidadania LGBT!”, a iniciativa propõe discutir temáticas voltadas a saúde, segurança, educação, cultura, esporte e renda para a melhoria das condições de vida da população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais do Estado do Acre.

O evento terá a abertura no Cine Teatro Recreio, na Gameleira, com a apresentação da artista Suzy Brasil e deve percorrer durante os outros dias, em diversos espaços da capital.

Toda a festividade tem apoio do Governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour, além da prefeitura Municipal de Rio Branco, através da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil, do Centro de Atendimento às Vítimas de Violência (CAV/MPAC) e do Fórum de ONGS LGBT do Acre.

“É uma semana afetiva, com uma memória, onde acontecerá a parada do orgulho LGBT no mesmo trajeto que foi em 2005, na primeira edição, fazendo um resgate das nossas lutas, da nossa história, das nossas bandeiras e enfrentando a LGBTfobia, além de construir com o Conselho Estadual de Combate e Discriminação LGBT do Acre um plano de promoção dos direitos humanos voltados para essa população”, disse o secretário Geral da Associação de Homossexuais do Acre (AHAC), Germano Marino.

Acompanhe a programação:

20 de Setembro (terça-feira)

– 19h30: Abertura, com apresentação do Standap Comedy “Suzy Brasil”.

Local: Cine Teatro Recreio. Gameleira.

Censura: 18 anos.

21 de Setembro (quarta-feira)

– 14h30: Apresentação do “Plano Estadual de Promoção dos Direitos Humanos da população LGBTQIAP+ do Acre”.

Local: Sede dos Conselhos de Direito – Antiga Fumbeza.

Realização: Conselho Estadual de Combate a Discriminação LGBT do Acre.

22 de setembro (quinta-feira)

– 15h: Roda de Conversa “As políticas públicas de saúde voltadas a população LGBTQIAP + do Acre: Ambulatório transexualizador, prevenção e atendimento as pessoas vivendo com HIV”.

Realização: Centro de Atendimento às Vítimas de Violência – CAV.

Local: Ministério Público do Estado do Acre.

23 de setembro (sexta-feira)

– 14h: Workshop “Empregabilidade LGBT”.

Realização: Centro de Atendimento às Vítimas de Violência – CAV.

Local: Ministério Público do Estado do Acre.

24 de setembro (sábado)

– 19h: “Festa da Diversidade”

Local: Recanto Food Beer.

25 de setembro (domingo)

15h: 15ª Parada do Orgulho LGBT do Acre, com concentração na Praça Skate Parque e finalização na “Concha Acústica “, com o Show da Diversidade.

Realização: Associação de Homossexuais do Acre – AHAC.

Patrocínio: RECANTO FOOD&BEER.