Homem com problemas mentais anda nu pelas ruas de Xapuri

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 8, edital de leilão online na modalidade maior lance.

A autarquia vai disponibilizar cerca de 89 veículos, entre motos e carros, que estarão expostos para visitação no Depósito de Veículos Removidos da 1ª CIRETRAN em Cruzeiro do Sul, situado na Av. Copacabana, 658 – Floresta do próximo dia 12 até o dia 16 de setembro, no horário de 07h30min às 13h30min. As visitas aos veículos só serão possíveis após o cadastramento do Visitante, mediante apresentação de documento de identificação oficial com foto. O cadastro dos interessados em participar do leilão estará disponível também no local de visitação, obedecendo-se os horários e datas de encerramento.

O leilão acontece no dia 20 de setembro, a partir das 9 horas.

Mais informações estão disponíveis no Diário Oficial a partir da página 15.

Confira a relação das motos que vão ser leiloadas que possuam preços iniciais que variam de R$ 700 até 32 mil reais. São veículos de ano de fabricação entre os anos de 1998 até 2019.

Confira abaixo a relação dos veículos.