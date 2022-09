Vai ter segundo turno para o governo?

É a grande pergunta que ainda rola solta com menos de 30 dias para a eleição. Os defensores do governador Gladson Cameli acreditam piamente estar a eleição decidida, e que a oposição não terá tempo para somar votos e levar a decisão para novo turno. Se baseiam em pesquisas internas e na mais recente do IPEC, divulgada pela TV-ACRE.

Entre os principais candidatos da oposição, Jorge Viana (PT), Sérgio Petecão (PSD) e Mara Rocha (MDB), há uma convicção plena de que ninguém leva a vitória no primeiro turno. Também se baseiam em pesquisas internas, e dizem sentir isso no corpo a corpo na campanha do dia a dia.

No meio desse fogo cruzado de informações se encontra o eleitor. E, todo garboso, escutando a conversa, está o Palácio Rio Branco, esperando para ver quem será seu ocupante por 4 anos.

BANHO DE SAL GROSSO

O CANDIDATO ao governo, Sérgio Petecão (PSD), indicou o Henrique Afonso como vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, e foi eleito; indicou o ex-vereador Maranguape, vice-prefeito de Tarauacá; também, foi eleito; apoiou a prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes e seu vice, Ney do Miltão; e ganharam a eleição. Apoiou o prefeito Camilo, de Plácido de Castro, que se elegeu. Detalhe: todos estão apoiando o Gladson Cameli. O Petecão precisa tomar um banho de sal grosso.

PÉ DE CÁ TE ESPERO

O Sérgio Petecão (PSD) não esquenta a cabeça. Sobre a turma que pulou da sua canoa, foi taxativo: se for eleito governador, e acho que vou ganhar, é um ponto; e se não for eleito, terá ainda quatro anos como senador, e vou aguardar todos com um pé de cá te espero.

MÁXIMA DO FLAVIANO MELO

O DEPUTADO federal Flaviano Melo (MDB) tem uma máxima que diz, que um prefeito precisa mais de um deputado federal e de um senador do que de um governador, para ter verbas liberadas para sua gestão.

CICLO FECHADO

COM A ENTREVISTA de ontem da candidata ao Senado, Márcia Bittar (PL), foi encerrado no ac24horas o ciclo, de sabatinas dos candidatos a senador. A Márcia explanou todos os seus projetos de forma livre, com convicção.

GLADSON CAMELI

O AC24HORAS abre hoje a rodada de sabatina com os candidatos a governador, iniciando pelo governador Gladson Cameli. Assim se faz democracia na política.

NOVAMENTE NA ESTRADA

QUEM está na estrada política, desta feita como candidato a deputado estadual é o ex-deputado Jamil Asfury, que lançou sua campanha esta semana, com boa presença de público. Jamil foi um bom parlamentar.

AVANÇOU MUITO

QUEM AVANÇOU muito no Juruá, foi o candidato ao Senado, Ney Amorim (PODEMOS). Fechou com as principais lideranças regionais que apoiam o Gladson.

HORA DA VERDADE

DAQUI em diante, começa a hora da verdade para os candidatos majoritários. Quem não conseguir sanar os compromissos assumidos, será engolido pelo adversário.

SEPARAR OS AMADORES DOS PROFISSIONAIS

NESTA reta final de campanha é que se separa os amadores dos profissionais. Os candidatos amadores saíram na frente e já cansaram, e agora entram os profissionais. Política é como o jogo de xadrez, se não mexer bem as pedras leva um xeque-mate na testa.

FALA PARA SUA BOLHA

A MOVIMENTAÇÃO do presidente, neste 7 de Setembro, não modificará o quadro eleitoral. Nos atos de hoje, o Bolsonaro falará apenas para os eleitores da sua bolha.

UM DOS POUCOS ESTADOS

O ACRE continua sendo um dos poucos estados em que o Bolsonaro aparece ganhando em todas as pesquisas, só que os votos do estado são inexpressivos, no contexto nacional que decidirá quem leva a presidência.

PREPAROU O TERRENO

O DEPUTADO Luiz Gonzaga (PSDB) tende a se reeleger com tranquilidade, porque a sua campanha não foi montada de última hora, desde o ano passado que faz suas parcerias, nas andanças pelos rincões do Juruá.

CAMPANHA MAIS ORGANIZADA

O CANDIDATO a deputado federal pelo PP, José Adriano, faz uma campanha profissional, organizada, e está entre os que disputam com chance uma vaga de Federal.

NÃO HÁ LUGAR PARA AMADORES

ZAMIR TEIXEIRA, o terrível Zam; que fez política no Acre na década de setenta, já dizia na época que, no estado não havia mais lugar para amadores em campanhas.

MELHOR AGUARDAR

MELHOR aguardar o resultado das pesquisas que virão depois do dia 15, pois, retratarão com maior fidelidade a aceitação dos candidatos ao Senado e ao Governo.

NÃO MENOS DE 30

ALIADOS do candidato a governador, Jorge Viana (PT), acreditam que ele não chegará com menos de 30% das intenções de votos até o dia da votação. Estão convictos que o JV terá presença certa no segundo turno.

FACA DE DOIS GUMES

TER O APOIO de prefeitos, é uma faca de dois gumes para os candidatos a governador ou senador. Quando o prefeito se encontra mal avaliado, ao invés de ajudar puxa o candidato para baixo. Conheço alguns que, se passarem perto de um candidato tira votos.

CONHEÇO O POTENCIAL

QUANDO me reservo ao direito de crer que poderemos ter uma eleição de governador decidida no segundo turno, é porque conheço um pouco do potencial de cada candidato da oposição. Sempre crescem na reta final.

DANIEL ZEN

DENTRO da chapa do PT para a ALEAC, quem desponta com chance de ficar com uma das vagas, é o deputado Daniel Zen (PT). Aliás, uma grata revelação da safra de novos políticos. É um quadro de extremo preparo.

NÃO SERÁ POR ESTAR LISO

CASO o Minoru Kinpara (PSDB) não se eleja deputado federal, não será por falta de recursos financeiros. Se vencer, ganha a política por ser preparado, mas se perder: não poderá resmungar dizendo que não teve recursos, como na sua derrota para a PMRB.

COM MUITA LUTA

QUEM vem conduzindo sua campanha de maneira sóbria, sem o grande aparato financeiro, é o advogado Luziel Carvalho (PL); mas mesmo assim tem reunido muitos seguidores nas reuniões que faz, como no recente lançamento da sua candidatura.

FRASE MARCANTE

“Para que tanta afobação? O futuro sempre nos chega a uma velocidade constante de 60 minutos por hora”. Einstein.