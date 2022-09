Indígenas acreanos constroem cidade cenográfica da Xuxa em SP

Três indígenas acreanos estão no interior de São Paulo já concluindo a construção de parte do cenário da série Tarã da Disney, estrelado pela ex-apresentadora Xuxa Meneguel.

Os indígenas, dois da etnia Puyanawa e um Shawãdawa e esposa de um deles, viajaram de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, no final de agosto para São Paulo. Eles são os mesmos que ergueram a cidade cenográfica em Cruzeiro do Sul. No final da gravação no Acre desmontaram tudo, o material foi transportado de caminhão até São Paulo onde eles remontaram aa cabanas dentro de um estúdio na zona oeste Paulista.

As cabanas são feitas com madeira, palhas e fibras e têm detalhes que retratam a cultura indígena. As gravações da série no local vão começar no dia 23.

Em Cruzeiro do Sul a cidade cenográfica foi feita às margens do Igarapé Preto em uma propriedade particular. Em São Paulo é tudo feito em um sítio.

A série Tarã, que trata sobre o meio ambiente, deverá ser lançado em 2023.