Gladson quer reeleição para reduzir burocracia e alavancar construção civil no Acre

O candidato à reeleição do governo do Acre, Gladson Cameli (PP) foi o primeiro sabatinado na disputa pelo estado na noite desta quarta-feira, 7, pelo jornalistas do ac24horas. Aos 44 anos, já foi deputado federal por dois mandados e senador da República.

Cameli afirma que esta é uma oportunidade para tornar o Acre cada vez mais democrático e que em um segundo mandato de governo possa continuar melhorando a vida das pessoas. “Quero dar continuidade à missão que Deus me deu”.

O candidato pretende a reeleição para concluir obras inacabadas, principalmente. “Já alinhamos a folha de pagamento, valorizamos mais o servidor público. Mas o principal, que é cuidar das pessoas, continua sendo meu grande propósito”.

Gladson comentou que teve que dedicar 2 anos e seis meses de seu governo à maior crise sanitária da história, a pandemia de Covid-19. “Peço que as pessoas reflitam quem estava aqui, nos dando apoio, quem realmente estava preocupado. Quero poder concluir e recuperar todas as estradas dos nossos ramais. Além de fazer e concluir a segunda maternidade em Rio Branco”.

Políticas voltadas às mulheres e aumento do número de escolas militares para 10 são outras propostas que estão em seu novo plano de governo. “O estado não se move se não tiver o servidor público. Vamos melhorar a infraestrutura nas escolas. Fomos o estado que mais diminuiu o número de assassinatos e agora vamos aquecer a geração de emprego e renda. Já temos uma fábrica do Rio Grande do Sul que está se instalando”.

Saúde e educação

O candidato entende que sua gestão teve grande importância durante a pandemia. “Não fujo de responsabilidades. Não medi esforços, não fiquei olhando para o retrovisor, fui para a linha de frente. Não paguei pela vacina, porque não precisou. Mas se precisasse, nós teríamos para desembolsar”, argumentou.

Cameli acredita que fez o que tinha que ser feito pela saúde. “Não me arrependo e pago um preço por isso. Mas minha maior vitória é minha consciência. Quadruplicamos o número de UTI’s e fizemos dois hospitais de campanha em 60 dias”.

Cameli destacou que opta por não politizar situações que envolvam os cidadãos “Quero concluir a recuperação de todas as escolas, contratar professores através de concurso público. Demos o maior abono da história para professores”. Segundo ele, a palavra humanizar vai ser a principal de seu próximo governo. “Vamos diminuir a burocracia e tornar a educação mais presente na vida das pessoas”.

Infraestrutura e geração de emprego

A situação da BR-364 também foi comentada pelo candidato, que disse ter estado pessoalmente no DNIT tratando sobre as condições da estrada. “Está sendo concluído o projeto de reconstrução dessa estrada. Vai ser mudada a técnica, vai trocar a base e sub-base para ela não ter mais problemas. Nesse período de inverno estão sendo licitado esses trechos”.

Para Gladson, a pauta agora é geração de emprego e construção civil. “Além de convocar pessoas que fizeram concurso, o estado precisa fazer novos, como o do Iapen, que já estamos trabalhando nisso”.

Em relação à construção civil, garante que irá diminuir a burocracia. “Recursos temos e até dezembro preciso concluir ordem de serviço da Maternidade de Rio Branco, o viaduto, anel viário e obras que já estão em andamento no interior”.

O projeto quer implementar a compra de tudo que for produzido no Acre. “A prioridade é o mercado interno para estimular quem trabalha aqui”. Ele ainda citou mais de 10 obras que estão em andamento no estado.

Segurança Pública

Para combater a insegurança pública, Gladson propõe geração de emprego para a juventude. “A solução é gerar emprego e políticas sociais nessa área, políticas sociais. O Cadastro de Reserva da PM foi zerado, todos convocados. A tendência é concluir a convocação da polícia civil”.

Cameli afirma que está montando um estudo técnico para melhorar a reinserção dos detentos na sociedade. “O estado tem que preparar um ambiente para ele [o preso] melhorar e melhorar as estruturas dos presídios”.

Pergunta do internauta

Assis Lima, morador do bairro Castelo Branco, na capital acreana, questionou o candidato sobre o que pretende fazer em relação à saúde na infância. Gladson reiterou sobre a construção da nova maternidade, que está em processo licitatório e a reforma no Hospital da Criança.

Temas livres

Gladson Cameli acredita que sua proposta do agronegócio já deu certo. “Prometi melhorar as estradas vicinais e obedecer o novo código florestal brasileiro. Quero investir muito na agricultura familiar”.

Sobre a Operação Ptolomeu, diz que confia na justiça e que vai esperar tudo ser esclarecido. “Aonde há dúvida, precisa ser investigado e tirará-las. Vai ser esclarecido à população e não vou decepcionar esse povo”.

Ele garante que n ão perdeu aliados, mas que foram eles que não o quiseram. “Escolhi Deus e o povo e vai ser com eles que vou até o final para cumprir essa missão. Não tenho inimigos ou raiva no meu coração. Sou um governador democrático e peço oportunidade de governar por mais 4 anos e cumprir minha missão”.

Assista a sabatina: